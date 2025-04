Новое DLC создано командой моддеров из народа.

Игра The Elder Scrolls V: Skyrim остаётся популярной даже спустя много лет после выхода. Пока компания Bethesda работает над новыми проектами, фанаты создают свои дополнения этой культовой игры. Одно из них позволяет игрокам стать настоящим королём Скайрима. Это дополнение называется Become High King of Skyrim TNG и оно уже доступно для всех желающих.

Новое DLC создано командой моддеров. Это современная версия старого мода о правлении в Скайриме. В нём игроки найдут новые возможности, интересные квесты и до 20 часов сюжета. Главный герой — изгнанный дворянин. Он мечтает вернуть себе власть. Для этого нужно собирать деньги, находить союзников и нанимать советников. Игрок будет решать судьбы людей и вершить правосудие. Один из квестов расскажет о связи героя с древними правителями Скайрима.

Когда герой займёт трон, его ждут новые задачи. Нужно объединить Скайрим, чтобы защитить его от вторжения Талмора. Это могущественные враги, угрожающие внутриигровому миру. Под руководством игрока будут целые армии и даже личный замок, где живёт пленённый дракон.

Мод Become High King of Skyrim TNG уже получил хорошие отзывы. Игроки хвалят его за новые механики и озвучку. На сайте Nexus Mods, где выложено дополнение, его скачали тысячи раз. Фанаты отмечают, что мод делает игру свежей и интересной.

Мод бесплатный, но требует установленной игры Skyrim. Лучше всего он работает с версией Skyrim Special Edition. На Nexus Mods есть инструкции, как установить дополнение.