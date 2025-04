Игра уже доступа в Steam, игроки довольны.

Белорусская студия Weappy выпустила игру Hollywood Animal. Она вышла в раннем доступе на платформе Steam. Игроки уже оценили проект. Рейтинг игры достиг 83%. Разработчики отошли от полицейской темы, знакомой по их прошлым играм This is the Police. Теперь они предлагают окунуться в мир кино.

В Hollywood Animal вы становитесь главой киностудии. Нужно нанимать актеров, режиссеров и других сотрудников. Вы выбираете, какие фильмы снимать. Каждый проект состоит из разных элементов: сценария, декораций, музыки. Игроку предстоит принимать сложные решения. Например, сэкономить на бюджете или вложить больше денег в качество. Иногда актеры подводят: кто-то напился, кто-то не пришел на съемки. Бывает, что монтажер сливает черновик фильма в интернет. Все это создает атмосферу реального кинопроизводства.

Игра уже собрала много положительных отзывов. Геймеры называют ее глубокой и увлекательной. Один из игроков написал: «Это как This is the Police, но в мире кино. Та же напряженная атмосфера, те же сложные выборы». Другой фанат добавил: «Я ждал Hollywood Animal полтора года. Демо-версии оправдали ожидания. Это лучший симулятор киностудии!».

Однако не все идеально. Некоторые игроки жалуются на баги. Иногда игра вылетает. Один пользователь рассказал: «Мой главный актер попал в аварию. Я не успел снять важный фильм. Потом полиция устроила рейд на студию. В итоге я потерял деньги и закрылся».

Hollywood Animal пока предлагает только первый акт. Он охватывает около 20 лет истории кино. Всего в игре будет три акта. Каждый расскажет о разных эпохах кинематографа. Полный релиз запланирован на конец 2025 года. Сейчас полная версия игры стоит 1079 рублей в российском Steam. Разработчики предупредили, что цена может вырасти.