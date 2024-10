Даже известны цены на автомобиль.





Новинка оборудована V8 двигателем на 5,0 литров, который выдает 472 лошадиные силы. Кроме того, двигатель имеет крутящий момент 535 Нм. Благодаря 8-ступенчатой АКПП и заднему приводу, машина способна разгоняться до 96 км/ч всего за 4,4 секунды, а её предельная скорость составляет 240 км/ч.

В дополнение к базовой модели, Lexus предлагает версии IS 300 F Sport и IS 350 F Sport с уникальными дизайнерскими элементами, такими как темная хромированная отделка и складывающиеся зеркала с хромированными акцентами. Эти модели также получили улучшенное управление благодаря новому рулю с электроприводом и системе памяти для настроек водительского сиденья и зеркал. По просьбам клиентов, в некоторые версии добавлен подогреваемый руль.

Особое внимание заслуживает ограниченная серия IS 500 F Sport Premium, которая выделяется ярко-желтым цветом кузова и 19-дюймовыми дисками BBS. Интерьер этой модели дополнен черными сиденьями NuLuxe с замшевыми вставками и приятной желтой строчкой. Также в комплекте имеются цветные коврики и фирменный чехол для ключей.

Цены на новые модели Lexus IS начинаются с $41 360 за версию IS 300 и доходят до $64 845 за IS 500 F Sport Premium. Этот автомобиль предлагает не только выдающиеся характеристики и стиль, но и новые технологии, делая его привлекательным выбором на рынке.