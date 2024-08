Крупнейшие интернет-издания заблокировали ему доступ к своим материалам.

Всего через неделю после его запуска, более 14 известных изданий, в том числе такие гиганты, как The New York Times и GQ, прикрыли доступ к своим статьям для этого поисковика. Это решение вызвало много вопросов. Ведь теперь поиск по SearchGPT может не давать полной и точной информации. Многие задаются вопросом, можно ли доверять OpenAI и как они работают с данными.

Сэм Альтман, руководитель OpenAI, запустил SearchGPT, но встретился с неожиданными препятствиями. Джон Гиллам, глава Originality.ai, не понимает, почему издатели приняли такое решение. По его мнению, изданиям выгоден трафик от робота. Но теперь они отказываются от него.

OpenAI уверяет, что их робот, OAI-SearchBot, не собирает данные для обучения новых моделей ИИ, например, GPT-5. Они предлагают владельцам сайтов допустить робота к материалам, чтобы улучшить видимость своих ресурсов в поисковой выдаче. Но без доступа к крупным сайтам эффективность SearchGPT снижается.

The New York Times взял на себя лидерство в борьбе против OpenAI и Microsoft, подав иск. Издание утверждает, что эти компании незаконно используют его контент, что вредит отношениям с читателями и уменьшает заработок от подписок и рекламы. Чарли Стадтландер, представитель The New York Times, заявил, что издание не разрешает использовать свои материалы для генеративного поиска или обучения ИИ без официального соглашения.

Таким образом, ситуация вокруг SearchGPT и крупных новостных изданий ставит под вопрос будущее поисковых технологий и их взаимодействие с контентом.