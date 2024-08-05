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g1tarist
Поисковик SearchGPT от компании OpenAI столкнулся с серьезными проблемами
Крупнейшие интернет-издания заблокировали ему доступ к своим материалам.

 Всего через неделю после его запуска, более 14 известных изданий, в том числе такие гиганты, как The New York Times и GQ, прикрыли доступ к своим статьям для этого поисковика. Это решение вызвало много вопросов. Ведь теперь поиск по SearchGPT может не давать полной и точной информации. Многие задаются вопросом, можно ли доверять OpenAI и как они работают с данными.

Сэм Альтман, руководитель OpenAI, запустил SearchGPT, но встретился с неожиданными препятствиями. Джон Гиллам, глава Originality.ai, не понимает, почему издатели приняли такое решение. По его мнению, изданиям выгоден трафик от робота. Но теперь они отказываются от него.

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OpenAI уверяет, что их робот, OAI-SearchBot, не собирает данные для обучения новых моделей ИИ, например, GPT-5. Они предлагают владельцам сайтов допустить робота к материалам, чтобы улучшить видимость своих ресурсов в поисковой выдаче. Но без доступа к крупным сайтам эффективность SearchGPT снижается.

The New York Times взял на себя лидерство в борьбе против OpenAI и Microsoft, подав иск. Издание утверждает, что эти компании незаконно используют его контент, что вредит отношениям с читателями и уменьшает заработок от подписок и рекламы. Чарли Стадтландер, представитель The New York Times, заявил, что издание не разрешает использовать свои материалы для генеративного поиска или обучения ИИ без официального соглашения.

Таким образом, ситуация вокруг SearchGPT и крупных новостных изданий ставит под вопрос будущее поисковых технологий и их взаимодействие с контентом.

#искусственный интеллект #openai #нейросети #поисковик #searchgpt
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