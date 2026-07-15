Intel разработала линейку чипов, адаптированных к суровым условиям за пределами Земли.

Большинство известных потребительских электронных устройств предназначено для работы на Земле в нормальных условиях. Оптимальные температуры и хорошо вентилируемый корпус обеспечивают наилучшие условия для работы полупроводников. Изображение: нейросеть qwen

Intel выпустила новую серию процессоров Starfire. Чипы предназначены для компаний, которые будут устанавливать их, среди прочего, в космические аппараты. Серия Intel Starfire включает в себя два идентичных чипа.

Оба процессора обладают впечатляющими характеристиками:

8 ядер ЦП: 4 высокопроизводительных ядра, 4 ядра с низким энергопотреблением;

4 ядра графического процессора Xe;

встроенный нейронный процессор (NPU) для вычислений в области ИИ;

поддержка памяти DDR5 или LPDDR5;

диапазон рабочих температур: от -55°C до +125°C;

срок службы: более 10 лет.

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Процессоры различаются по энергопотреблению. Первая версия с низким энергопотреблением потребляет до 10 Вт, ограничена тактовыми частотами ЦП и графического процессора и обеспечивает до 45 TOPS вычислительной мощности в области ИИ. Вариант с высоким энергопотреблением, с другой стороны, потребляет до 35 Вт и обеспечивает 75 TOPS вычислительной мощности в области ИИ.

Однако наиболее важным аспектом является его пригодность для работы в суровых условиях — поэтому он также имеет специальные сертификаты радиационной стойкости: TID, SEL и SEE. Ионизирующее излучение может проникать сквозь процессоры. Возможны битовые искажения, создающие несоответствия и снижающие точность вычислений.

Ещё одно важное изменение — использование технологического процесса Intel 18A, который уже применялся в других процессорах Intel, таких как Panther Lake. В сочетании с радиационной стойкостью это один из лучших чипов, разработанных для космических применений. Теоретически, оборудование могло бы работать и на Земле.