Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Intel представила новый процессор Starfire для использования в космических аппаратах
Intel разработала линейку чипов, адаптированных к суровым условиям за пределами Земли.
реклама

Большинство известных потребительских электронных устройств предназначено для работы на Земле в нормальных условиях. Оптимальные температуры и хорошо вентилируемый корпус обеспечивают наилучшие условия для работы полупроводников.Изображение: нейросеть qwen

Intel выпустила новую серию процессоров Starfire. Чипы предназначены для компаний, которые будут устанавливать их, среди прочего, в космические аппараты. Серия Intel Starfire включает в себя два идентичных чипа.

Оба процессора обладают впечатляющими характеристиками:

  • 8 ядер ЦП: 4 высокопроизводительных ядра, 4 ядра с низким энергопотреблением;
  • 4 ядра графического процессора Xe;
  • встроенный нейронный процессор (NPU) для вычислений в области ИИ;
  • поддержка памяти DDR5 или LPDDR5;
  • диапазон рабочих температур: от -55°C до +125°C;
  • срок службы: более 10 лет.
реклама

Процессоры различаются по энергопотреблению. Первая версия с низким энергопотреблением потребляет до 10 Вт, ограничена тактовыми частотами ЦП и графического процессора и обеспечивает до 45 TOPS вычислительной мощности в области ИИ. Вариант с высоким энергопотреблением, с другой стороны, потребляет до 35 Вт и обеспечивает 75 TOPS вычислительной мощности в области ИИ.
Однако наиболее важным аспектом является его пригодность для работы в суровых условиях — поэтому он также имеет специальные сертификаты радиационной стойкости: TID, SEL и SEE. Ионизирующее излучение может проникать сквозь процессоры. Возможны битовые искажения, создающие несоответствия и снижающие точность вычислений.

Ещё одно важное изменение — использование технологического процесса Intel 18A, который уже применялся в других процессорах Intel, таких как Panther Lake. В сочетании с радиационной стойкостью это один из лучших чипов, разработанных для космических применений. Теоретически, оборудование могло бы работать и на Земле.

#intel #технологии #космос #процессор
Источник: intel.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ОАК: Импортозамещённые кислородные системы лайнеров SSJ-100 и МС-21 превосходят зарубежные аналоги
При поиске в Google фильма «Одиссея» на экране появляется анимация с троянским конём
Эксперт сравнил fps в Doom The Dark Ages с защитой Denuvo и без неё на RTX 3080
Jaguar с тремя моторами мощностью 986 л.с. за $130 тысяч критикуют за сходство с холодильником
Samsung может увеличить мощность беспроводной зарядки Galaxy Z Fold 8 Ultra и Fold 8 до 20 Вт
Audi представила самый мощный гиперкар в своей истории, дизайн которого вызвал споры в интернете
Цены на DDR5 и SSD делают сборку ПК невыгодной — XDA назвали облачный гейминг разумной альтернативой
«Ведомости»: продажи «Москвича» М70 и М90 оказались неудачными — продано всего 491 единица
Задняя камера Galaxy S27 Ultra будет состоять из трёх модулей
Инженер из Липецка самостоятельно собрал мини-НПЗ для производства дизеля
Эмулятор KytyPS5 обеспечил запуск коммерческих 3D-игр для PlayStation 5, включая GTA V и Quake II
Nintendo раскрыла доходы топ-менеджеров компании за 2026 финансовый год
Линус Торвальдс выпустил Linux 7.2-rc3 с патчами для Dreamcast и RISC-V
Российский стример StRoGo сообщил о выходе из строя ПК при попытке взорвать 100 тысяч гранат в CS2
Домен Telegram t.me прекратил работать по всему миру
Самолёт специально назначения Ту-214ПУ на пути из Москвы в Китай совершил остановку в Тегеране
Умелец запустил гаражный НПЗ под Липецком для производства ДТ
Новые материалы GTA 6 укрепили версию о происхождении башни в Леониде
«День разоблачения» Стивена Спилберга покрыл расходы на производство — сборы достигли $230 млн
Дизайнер BMW X5 и X6 Пьер Леклерк получил российское гражданство

Популярные статьи

11 процессоров и 4 видеокарты, о которых стоит забыть при сборке игрового ПК летом 2026 года
Подборка фильмов про искусственный интеллект — где режиссёры угадали, а где сильно промахнулись
Видеокарта Asus Phoenix GeForce RTX 3060 V2 12Gb или с ПК Asus хоть шерсти клок
Обзор аккумуляторной цепной пилы Forcekraft WT03156: бюджетное решение для бытовых задач
Интервью с Zelikman — автором на сайте overclockers.ru
Как сделать криптокарту «Мир» и оплачивать покупки по NFC в России даже без интернета
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter