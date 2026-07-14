Пользователи Windows 11 уже могут подключать свои смартфоны к операционной системе, но Microsoft хочет сделать это подключение еще удобнее в будущем.

Как сообщает Windows Central, Microsoft изучает ряд функций для улучшения взаимосвязи смартфонов и Windows 11. Приложение, которое появляется в меню «Пуск» при активном подключении и отображает информацию, получит ряд обновлений. Меню будет отображать значительно больше последних новостей и уведомлений без необходимости открывать приложение Phone Link в Windows 11.

Изображение: нейросеть qwen

Кроме того, отображаемые сообщения будут разворачиваться при наведении курсора мыши, показывая не только полный текст, но и любые прикрепленные фотографии. Также в Windows 11 скоро появится новое всплывающее меню, которое открывается при щелчке по значку смартфона, отображаемому в системном трее панели задач в правом нижнем углу.

При нажатии открываются быстрые опции, такие как режим «Не беспокоить» или звонок подключенного смартфона, что упрощает его поиск. Планируется особенно полезная функция: можно будет просто перетаскивать файлы с ПК под управлением Windows 11 на значок, чтобы отправлять фотографии, документы и многое другое на смартфон.

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Windows 11 также будет отображать историю буфера обмена смартфона. Это решение упростит обмен кодами или текстом между системами. Microsoft также планирует выпустить отдельное приложение «Сообщения» для Windows 11, позволяющее отправлять SMS-сообщения на смартфон. Хотя это уже возможно с помощью Phone Link, специальное приложение обеспечит более быстрый доступ через ярлыки и закрепление приложения на панели задач.

В настоящее время неясно, когда все эти функции выпущены для Windows 11. Microsoft тестирует все новые функции внутри компании. В случае возникновения проблем или если какая-либо функция окажется непрактичной, от нее, вероятно, откажутся до начала бета-тестирования.