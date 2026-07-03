Человекоподобный работ американской компании работает в автономно до 8 часов и может, среди прочего, собирать грязное белье и застилать кровать.

Американский стартап Weave Robotics представил Isaac 1, робота, предназначенного для выполнения различных бытовых задач. Например, машина может застилать кровати, складывать одежду и убирать комнаты. Робот должен появиться в продаже в штате Калифорния, США, начиная с осени 2026 года. Общенациональный запуск в США запланирован на 2027 год. Isaac 1. Фото: Weave Robotics

Isaac 1 — это мобильный робот, который передвигается на колесах и имеет человекоподобный торс. Имея по два пальца на каждой руке, машина предназначена для захвата предметов и взаимодействия с ними. Устройство имеет время автономной работы восемь часов и заряжается за два часа. При необходимости человек может взять управление на себя с помощью пульта дистанционного управления. Новый робот является преемником Isaac 0, который Weave поставляет в дома и предприятия по всей Калифорнии с февраля. По данным стартапа, эта первая модель складывает более 400 килограммов белья каждую неделю.

По данным Weave Robotics, человек может удаленно управлять устройством при необходимости, чтобы «обеспечить полное выполнение задач». Машина разработана таким образом, чтобы обучаться и совершенствоваться со временем. Weave Robotics заявляет, что использование в реальных условиях имеет ключевое значение для процесса обучения. Эта разработка ставит стартап в один ряд с другими молодыми компаниями, осваивающими область человекоподобной робототехники, такими как норвежская компания 1X со своим роботом «Neo».

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Для обучения роботу необходимы данные, которые он собирает в домах клиентов. Однако Weave Robotics заверяет клиентов, что всегда будет прозрачна в процессе сбора данных. Isaac 1 открывает глаза, когда становится активным, позволяя клиентам видеть, когда робот «наблюдает» за их домом. В США покупатели уже могут оформить предварительный заказ на робота Isaac 1. Стоимость робота составляет 7999 долларов (примерно 626 тысяч рублей по курсу ЦБ на 2 июля). К нему прилагается дополнительная премиум-подписка за 99 долларов в месяц, которая включает регулярные обновления.