Астероид значительного диаметра – от 50 до примерно 100 метров – пролетит относительно близко к нашей планете в среду, 6 мая, ночью. Опасности столкновения нет. Информация о близких пролетах астероидов предоставлена Центром изучения околоземных объектов НАСА (CNEOS).

Изображение: нейросеть qwenОбъект, предварительно названный (2026 HN1), – это астероид, обнаруженный в апреле этого года. Он пролетит мимо Земли на относительно близком расстоянии – примерно в девять раз больше расстояния от Земли до Луны. Скорость объекта в момент максимального сближения составит чуть более 14 км/с. Это произойдет в 03:55 по московскому времени.

Судя по яркости объекта, астрономы оценивают диаметр астероида в диапазоне от 49 до 110 метров. В тот день мимо Земли пролетят и несколько других астероидов, но значительно меньших размеров и на большем расстоянии. Угрозы столкновения нет.

Однако теоретически размер тела достаточно велик, чтобы в случае гипотетического столкновения с поверхностью Земли последствия вызвали серьезные разрушения. Например, мог бы быть разрушен крупный город. Кратер мог бы иметь несколько километров в диаметре и несколько сотен метров в глубину. Землетрясение ощущалось бы в большом радиусе. Если бы он упал в океан, возникло бы мощное цунами.

Знаменитый кратер в Аризоне, известный как кратер Баррингера, вероятно, образовался в результате столкновения с астероидом диаметром 50 метров. Кратер имеет диаметр 1,2 километра и глубину 170 метров. Вероятно, он образовался 50 000 лет назад.

НАСА и другие организации наблюдают за небом в поисках околоземных объектов, астероидов и комет, приближающихся к нашей планете. Среди этой группы особо опасными считаются так называемые «потенциально опасные объекты».

Например, Европейское космическое агентство (ЕКА) ведет «список рисков» — каталог объектов с ненулевой вероятностью столкновения с Землей. В настоящее время в этом списке 1970 объектов. Эти вероятности очень малы и обычно приближаются к нулю по мере того, как новые наблюдения улучшают наше понимание орбиты тела.

В настоящее время наибольшая опасность исходит от астероида 2020VW, который может столкнуться с Землей 2 ноября 2074 года с вероятностью 0,8 процента. Предполагаемый диаметр объекта 2020VW составляет от 6 до 13 метров. Этот объект меньше астероида, взорвавшегося над Челябинском в 2013 году. Однако он (2026 HN1) не включен в список объектов, представляющих опасность.