Компания Blue Origin успешно завершила статические испытания своей интегрированной ракеты New Glenn и планирует запустить ракету в ближайшие выходные.

В четверг, 16 апреля, на стартовом комплексе 36 (LC-36) на базе Космических сил США в Кейп-Канаверал (Флорида) компания Blue Origin завершила статические испытания ракеты New Glenn. Семь двигателей BE-4 были запущены примерно на 20 секунд. Blue Origin решила не публиковать видео испытания, разместив только фотографии. Запуск ракеты может состояться в воскресенье, 19 апреля. Между тем в течение следующих девяти дней Роскосмос также планирует запустить новую ракету «Союз-5» – это будет первый испытательный полет российской орбитальной платформы.

Фото: x.com/davillТретий полет ракеты New Glenn будет уникальным. Нижняя ступень, получившая название «Never Tell Me the Odds» («Никогда не говори мне о шансах»), использовалась во время второй миссии ракеты, была возвращена и подготовлена к следующей миссии. Возможность повторного использования ступени имеет ключевое значение и снижает стоимость одного запуска. Ракета Falcon 9 компании SpaceX первой продемонстрировала эту технологию.

Основной целью миссии NG-3 станет вывод на околоземную орбиту телекоммуникационного спутника следующего поколения Block 2 BlueBird компании AST SpaceMobile. New Glenn — двухступенчатая ракета с возможностью повторного использования первой ступени (ускорителя) в последующих миссиях. В компании Blue Origin ведутся интенсивные работы над дальнейшими компонентами ракеты New Glenn.

10 апреля генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп поделился фотографией новой нижней ступени, которая почти готова. СМИ предполагают, что эта ступень будет использована для запуска посадочного модуля Blue Moon Mk1, грузовой версии лунной платформы. Однако эта информация не была подтверждена Blue Origin.

Компания также работает над версией, предназначенной для транспортировки астронавтов, Blue Moon Mk2. Ее прямым конкурентом является Starship HLS от SpaceX. Окончательное решение будет принимать НАСА. Возвращение человека на Луну запланировано на 2028 год.