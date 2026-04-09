Американская актриса представила инструмент искусственного интеллекта, разработанный для того, чтобы помочь чат-ботам легче сохранять и организовывать беседы с пользователями

В диалогах с чат-ботами на основе больших языковых моделей (LLM), такими как ChatGPT, Claude или Gemini, пользователи быстро сталкиваются с ограничениями, связанными с возможностями памяти. Когда начинается новая беседа, то есть открывается новое контекстное окно, большая часть ранее опубликованной информации теряется. Разработчики ИИ решают эту проблему с помощью так называемых функций памяти — это способность систем хранить, извлекать, обновлять и использовать информацию о прошлых взаимодействиях.

Американская актриса Милла Йовович вместе с генеральным директором Libre Labs и разработчиком программного обеспечения Беном Сигманом представили новое решение: инструмент Mempalace. Идея создания инструмента Mempalace возникла во время работы над игровым проектом. В процессе разработки актриса столкнулась с рядом проблем, которые сначала пришлось решить, чтобы продвинуться дальше в фактической работе над проектом, объяснила Йовович в видеоролике в одной из соцсетей.

Mempalace стремится улучшить способность чат-ботов с искусственным интеллектом хранить и повторно использовать информацию из предыдущих разговоров. По словам Йовович и Сигмана, Mempalace имеет еще одно преимущество: информация хранится локально на устройствах пользователей. Таким образом, соответствующие данные не отправляются в облака поставщиков ИИ, что может сэкономить не только ресурсы, но и потенциально затраты.

На GitHub, где Йовович и Сигман сделали Mempalace доступным для скачивания в качестве инструмента с открытым исходным кодом, реакция была положительной. За первые 24 часа Mempalace получил более 10 000 звезд и 50 запросов на слияние, как пишет Сигман на X:



Однако пока неясно, в какой степени этот инструмент действительно улучшает «память» чат-ботов с ИИ, как отмечает в интервью Decrypt специалист по информатике Шон Рен, генеральный директор компании Sahara AI, занимающейся ИИ. Соответствующие сравнительные тесты еще не проведены.