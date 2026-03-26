Изображения раскрывают состав и движение атмосферы газового гиганта.

Космические телескопы «Хаббл» (Hubble Space Telescope) и «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope) обычно наблюдают за далекими галактиками. Но два новых изображения предлагают свежий взгляд на планету в нашей Солнечной системе: Сатурн. Основное внимание было уделено атмосфере гигантской газовой планеты. Как правило, ИК-диапазон показывает температуру поверхности и атмосферы. Новые изображения раскрывают состав и движение атмосферы. Фотографии «Хаббл» были сделаны в августе 2024 года и являются частью программы Outer Planet Atmosphere Legacy (OPAL). Хотя различия в цвете здесь менее выражены, чем на снимке «Уэбб», видны штормы и погодные явления. Телескоп им. Джеймса Уэбба сфотографировал Сатурн в ноябре 2024 года. На изображении видна струйная волна, известная как «ленточная волна». Она видна в центре северного полушария. Также видны несколько штормов, которые выглядят как округлые яркие точки.

Полюса на инфракрасном изображении выглядят серовато-зелеными. Это может быть связано с аэрозолями в верхних слоях атмосферы, которые преломляют свет иначе, чем в средних широтах. Другое объяснение заключается в том, что были запечатлены полярные сияния.

Причина особенно ярких колец на снимке «Уэбб» — их состав. Они состоят из водяного льда, который отражает большое количество света, благодаря чему они кажутся яркими. Два изображения показывают переход от лета в северном полушарии к лету в южном полушарии. Сочетание изображений позволяет астрономам анализировать атмосферные слои Сатурна по отдельности, «как слои луковицы», пишет НАСА.

Оба изображения также показывают «шестиугольник» Сатурна на его северном полюсе, хотя для его обнаружения нужно внимательно присмотреться. Этот облачный узор был обнаружен в 1981 году и является одним из самых удивительных погодных образований в нашей Солнечной системе.