Интерфейс приложения во многом напоминает версию YouTube для Smart TV, доступны все основные форматы видеоплатформы.

До сих пор владельцы Vision Pro могли смотреть ролики на YouTube в браузере Safari или с помощью сторонних решений, которые Google постоянно удаляла из App Store. Теперь официальное приложение видеоплатформы доступно для загрузки из App Store для visionOS.

Изображение: нейросеть freepikНовое приложение позволяет смотреть весь каталог платформы: стандартные видеоролики, короткие ролики (Shorts), 3D-видео, а также видео в форматах 360° и VR180. Пользователи более новых версий Vision Pro с чипом M5 также могут наслаждаться воспроизведением в разрешении 8K.

До сих пор пользователи Vision Pro чаще всего использовали приложение Juno, которое обходило отсутствие официальной поддержки, но было удалено из магазина после вмешательства Google. Официальной причиной стало нарушение политики API YouTube.

В начале 2024 года — за месяц до запуска Vision Pro — Google заявила, что не планирует разрабатывать отдельное приложение YouTube для visionOS. Но уже через несколько дней после выхода гарнитуры видеоплатформа изменила свое решение. Однако приложение было выпущено только через два года после первоначальных анонсов.

Дело в том, что Vision Pro остается нишевым и очень дорогим продуктом, не получившим широкой популярности. Согласно последним данным, продажи устройства упали примерно до 45 000 единиц в квартал к концу 2025 года, а производство было временно приостановлено из-за слабого спроса. Это, в свою очередь, объясняет, почему некоторые крупные игроки долгое время избегали этой платформы.

У Spotify и Netflix до сих пор нет собственного приложения для Vision Pro. Платформы Disney+, Amazon Prime Video и Paramount+ уже давно предлагают специальные приложения для Vision Pro. Поэтому, несмотря на низкий спрос на Vision Pro, у Google была веская причина создать отдельное приложение для своей видеоплатформы.