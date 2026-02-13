Латвийская компания работает над созданием оптимизированной для космических полетов и базы на Луне системы генерации энергии на основе радиоизотопов.

Латвийский стартап Deep Space Energy в области атомной энергетики работает над решением проблемы лунных миссий — лунная ночь длится 14 земных дней, и работающие на солнечной энергии приборы не могут функционировать в это время. Компания объявила о привлечении 930 000 евро (1,1 млн долларов) на разработку системы генерации энергии на основе радиоизотопов, которая может обеспечить работу лунных миссий в течение нескольких лет.

Изображение: нейросеть freepikГлавное новшество компании заключается в динамическом преобразователе и модифицированном двигателе Стирлинга, которые обещают большую эффективность, чем типичные радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РТГ).

Хотя двигатель Стирлинга обычно считается менее надежным для космических полетов из-за своей сложности и движущихся поршней, компания Deep Space Energy разработала модель, которая использует всего один поршень, чтобы снизить риск отказа. В результате получилась система, в четыре-пять раз более эффективная, чем РТГ, при сохранении надежности, необходимой для длительных космических полетов.

Может быть интересно «Проще говоря, нам требуется в пять раз меньше радиоизотопного топлива по сравнению с электрогенераторами, и это действительно меняет правила игры», — сказал генеральный директор компании Михаил Щепанскис изданию Payload.

Deep Space Energy уже подтвердила работоспособность своей технологии в лабораторных условиях. Компания использует новые финансовые средства для продолжения исследований и разработок. Также планируется расширить команду специалистов, включив в нее системных инженеров, которые помогут преобразовать систему генерации энергии в подсистему на будущих космических аппаратах.

Deep Space Energy планирует осуществить демонстрационный полет такого аппарата в 2029 году, вероятно, с электрическим эмулятором на борту вместо радиоизотопов. После этого компания рассчитывает начать оперативные полеты в начале 2030-х годов, в зависимости от институционального спроса и разрешений регулирующих органов.