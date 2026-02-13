Космические аппараты по плану спустятся с интервалом примерно в 24 часа 31 августа и 1 сентября в южной части Тихого океана, сообщает Aerospace Global News (AGN).

Cluster — космическая миссия, запущенная в 2000 году, состоящая из четырех идентичных спутников (Rumba, Salsa, Samba, Tango). Когда спутники падают на Землю, большинство из них сгорают высоко над океанами. Однако для Европейского космического агентства (ESA) финальный спуск оставшихся космических аппаратов серии Cluster будет не совсем обычным, пишет издание Aerospace Global News (AGN).

Изображение: нейросеть freepikРанее в этом году ESA выполнило тщательно спланированную серию маневров, скорректировав орбиты двух последних спутников серии Cluster (Samba и Tango), чтобы их контролируемое возвращение в атмосферу можно было наблюдать с исследовательского самолета Falcon 900. Космические аппараты спустятся с интервалом примерно в 24 часа, 31 августа и 1 сентября 2026 года, над отдаленным участком южной части Тихого океана.

В ESA отметили, что корректировка орбит спутников для встречи с самолетом была необходима для сбора уникальных данных о входе аппаратов в атмосферу. Когда спутники входят в атмосферу Земли, они движутся со скоростью почти семь миль в секунду. Трение с всё более плотным воздухом генерирует огромное количество тепла. Конструкции ослабевают, материалы плавятся и фрагментируются, и большинство компонентов разрушаются, не достигнув поверхности Земли.

Научные данные о том, как именно спутники разрушаются во время входа в атмосферу, остаются ограниченными. Существуют симуляции в аэродинамической трубе, но реальные данные, собранные во время фактического спуска, встречаются редко. Именно эти данные и соберет Falcon 900.