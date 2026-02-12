Внезапное закрытие воздушного пространства в США вызывает много вопросов. Подобного масштабного и продолжительного закрытия не было с момента событий 11 сентября 2001 года.

В среду, 11 февраля, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) неожиданно закрыло все воздушное пространство над Эль-Пасо, штат Техас, и южной частью Нью-Мексико на 10 дней. Агентство сослалось на «особые соображения безопасности» и классифицировало зону как «воздушное пространство национальной обороны». Конкретные подробности причин закрытия пока не разглашаются.

Изображение: нейросеть freepikМеры затронули все воздушное движение. Международный аэропорт Эль-Пасо был вынужден прекратить все операции, включая коммерческие пассажирские рейсы, грузовые рейсы и частную авиацию. Администрация аэропорта подтвердила, что FAA издало приказ в короткие сроки и без предварительного предупреждения. Путешественникам было рекомендовано напрямую связаться со своими авиакомпаниями для получения информации о статусе своих рейсов.

Местный новостной сайт El Paso Matters цитирует неназванный источник, который утверждает, что ничего подобного не происходило со времен сразу после событий 11 сентября 2001 года. Внезапное объявление о закрытии и его продолжительность вызывают серьёзное беспокойство. Воздушное пространство иногда закрывается из-за таких опасностей, как падающие обломки космических аппаратов. Однако эти закрытия обычно намного короче, и причина четко указана.

Приказ Федерального управления гражданской авиации содержит явные предупреждения для пилотов, нарушающих запрет на полеты. Согласно NOTAM (Уведомление для пилотов), нарушения могут привести к перехвату военными самолетами, аресту и допросу со стороны органов безопасности. Правительство США прямо оставляет за собой право применять силу против самолетов, представляющих непосредственную опасность.

Эль-Пасо расположен непосредственно на границе с Мексикой, всего в 5,6 километрах от международного пограничного перехода. В непосредственной близости от гражданского аэропорта находится военный аэродром Биггс.