Согласно новой аналитической записке аналитика GF Securities Джеффа Пу, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max будут стоить ровно столько же, сколько и их предшественники.

По словам Джеффа Пу, аналитика GF Securities, знакомого с цепочкой поставок Apple, ожидается, что цены на предстоящие модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max останутся на уровне цен предшественников. К такому выводу пришли эксперты после анализа деятельности технологического гиганта. Apple, как утверждается, сосредоточена на оптимизации затрат, чтобы сохранить первоначальные цены на устройства «без изменений» или на «аналогичном уровне» прошлогодних моделей.

Изображение: нейросеть freepikЭто, очевидно, очень хорошая новость, если она подтвердится, поскольку стабильность цен на смартфоны в этом году далеко не гарантирована, учитывая, что производство памяти (стандартов DRAM и NAND), похоже, в основном ориентировано на центры обработки данных для ИИ. Новые iPhone на старте продаж в сентябре 2025 года стоили от $799-$849 за базовую модель и до $1399 за Pro Max.

Джефф Пу считает, что производитель будет вести переговоры с ключевыми поставщиками памяти — Samsung и SK Hynix — для достижения выгодных соглашений по модулям DRAM и NAND. Обсуждения с деловыми партнерами крайне важны, учитывая стремительный рост цен на оперативную память и накопители, которые, как ожидается, подорожают в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Может быть интересно

Кроме того, ожидается, что Apple также найдет несколько других способов снизить затраты на производство одного устройства. По слухам, гигант ищет способы сэкономить на других ключевых, столь же дорогих компонентах: дисплее и системе камер.

Однако это не означает, что будет более низкое качество экрана или худшие возможности фотосъемки. Недавние утечки говорят об обратном — iPhone 18 Pro будет оснащен лучшими OLED-дисплеями Samsung и камерами с переменной диафрагмой.

Это не первый случай появления подобного сообщения в интернете. Недавно другой аналитик, Минг Чи Куо, также высказал схожие мысли. По его словам, Apple реализовала план по «максимальному избеганию повышения цен».

Между тем, ожидается, что Samsung выпустит свои флагманские модели в течение двух недель. Предыдущие сообщения предполагали, что Galaxy S26 будет дороже, чем прошлогодние модели.