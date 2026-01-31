Сайт Конференция
kosmos_news
Blue Origin приостанавливает программу космического туризма на неопределенный срок
Космическая компания Джеффа Безоса из США на данный момент сосредоточится на пилотируемых лунных миссиях NASA.

Космическая компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом (Jeff Bezos) из Amazon, неожиданно приостанавливает свою программу космического туризма на неопределенный срок. В пятницу, 30 января, американская компания объявила, что в течение как минимум двух лет не будет никаких полетов для космических туристов на космическом корабле New Shepard. Вместо этого компания сосредоточится на развитии своих возможностей для пилотируемых лунных миссий. Blue Origin участвует в миссии NASA Artemis («Артемида»).
Предпоследний (на данный момент) полет в рамках программы Blue Origin New Shepard. Источник: скриншот Blue OriginBlue Origin предлагала эти в значительной степени автоматизированные короткие космические полеты для туристов в течение нескольких лет. Сам основатель компании Безос совершил первый полет в космос в 2021 году. По данным компании, в общей сложности 92 человека побывали в космосе на 38 рейсах – некоторые из них несколько раз.

Особое внимание СМИ привлекли космические полеты певицы Кэти Перри в апреле 2025 года и актера Уильяма Шатнера, сыгравшего капитана Кирка, в октябре 2021 года. Компания Blue Origin также сообщает о запуске более 200 исследовательских грузов в космос с начала программы New Shepard.

Однако эти полеты для состоятельных клиентов с самого начала подвергались критике – в первую очередь за их ограниченную научную ценность, негативное воздействие на окружающую среду и климат, а также за их элитарный характер. Их обвиняют в том, что это ненужный космический туризм для сверхбогатых.

Компания не раскрыла точные цены на билеты, однако только плата за бронирование составляет 150 000 долларов. Заявка на место на следующем рейсе по-прежнему доступна онлайн.

#сша #космос #blue origin #космический туризм
Источник: blueorigin.com
+
Написать комментарий (0)
