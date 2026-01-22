Иран заявляет об испытании межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь США, что меняет глобальную систему сдерживания

Согласно порталу Defence Security Asia, ракета, запущенная с космодрома им. Имама Хомейни к востоку от Тегерана, должна была лететь в сторону Восточно-Сибирского моря после получения предварительного разрешения от Москвы на вход в российское воздушное пространство.

Сообщения об успешном испытании также распространялись иранскими парламентариями и высокопоставленными чиновниками, включая Мохсена Занганеха, члена иранского Меджлиса (парламента). Он заявил, что Тегеран «испытал одну из самых передовых ракет в стране, и это испытание прошло успешно».

Иранские официальные лица еще в сентябре прошлого года предупреждали, что «Америка находится примерно в 10 000 км от Ирана, и страна может подвести корабли на расстояние около 2000 км и оттуда запустить ракеты, которые поразят Вашингтон, Нью-Йорк и другие американские города».

Пока единственным доказательством успешной миссии, помимо заявления, является короткое видео, запечатлевшее запуск и первый полет ракеты. Видео было опубликовано в соцсетях, но в нем не указано, когда именно было проведено испытание.

Нет независимой проверки или спутниковых снимков, подтверждающих успешный полет ракеты. Согласно Defence Security Asia, западные разведывательные службы и независимые аналитики в настоящее время оценивают достоверность этих материалов, опубликованных Тегераном.

Если эти данные подтвердятся, они продемонстрируют исторический прорыв иранской программы стратегического вооружения. Некоторые аналитики считают, что Иран может превратиться из региональной державы в крупного геополитического игрока.

Иран, безусловно, в настоящее время обладает такими системами, как Khorramshahr-4 («Хорремшехр-4»), дальность действия которых не превышает 3000 км и которые могут покрыть территории стран Персидского залива, Израиля и части Восточной Европы.

Иран, несомненно, также разрабатывает ракеты для космических миссий. Министерство обороны США подтвердило это в прошлом году, предупредив, что подобные программы в Иране «носят двойной характер и на ранних стадиях неотличимы друг от друга». Также сообщалось, что распространение Тегераном информации об испытаниях баллистических ракет следует рассматривать как предупреждение — не только о возможностях, но и о намерениях.