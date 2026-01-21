Сайт Конференция
kosmos_news
OnePlus India опровергла сообщения о резком снижении продаж смартфонов и возможном уходе с рынка
Многие признаки указывают на сокращение научно-исследовательских центров, маркетинговых отделов и розничных сетях OnePlus на фоне резких падений продаж смартфонов.

Благодаря ориентации на сообщество, операционной системе Cyanogen Android и флагманским функциям по низкой цене, появившаяся в 2004 году компания OnePlus быстро стала одним из лидеров на рынке смартфонов. За последние 12 лет многие бренды приходили и уходили – Sony, LG, Nokia, HTC и BlackBerry. Крупнейшие игроки заняли доминирующее положение на рынке.Бюджетный смартфон 2020 года OnePlus NordПоследней жертвой этой консолидации рынка стала компания OnePlus, как сообщается в отчете Android Headlines. Одна из причин – резкое падение продаж. Сообщается, что продажи OnePlus упали на 20 процентов только в 2024 году. Несколько анонсированных устройств были отменены.

В США и Европе присутствие бренда давно сведено к минимуму. В прошлом году OnePlus хотела сосредоточиться на своих основных рынках в Китае и Индии. Но даже там показатели продаж в последнее время резко упали. По данным Android Headlines, в последние месяцы резко сократились научно-исследовательские центры, маркетинговые отделы и розничная сеть. Все это — повторение знакомого сценария и убедительно свидетельствует о скором закате бренда OnePlus.

OnePlus опровергла сообщение Android Headlines как «ложное», но упомянула только Индию.

«Бизнес-операции OnePlus India продолжаются в обычном режиме», — заявил Робин Лю, генеральный директор OnePlus India, в сообщении на X.

Предположительно, через несколько месяцев станет ясно, что ждет OnePlus в будущем. Любому владельцу смартфона OnePlus почти наверняка не нужно беспокоиться об обновлениях программного обеспечения и гарантии. Если бренд OnePlus действительно исчезнет, можно предположить, что всем этим займется материнская компания Oppo.

Вероятный сценарий заключается в том, что OnePlus — и, возможно, Realme — будут поглощены Oppo. Компания Oppo недавно активизировала свои амбиции в Европе и, например, с октября прошлого года снова официально присутствует в нескольких европейских странах.

Вполне вероятно также, что Oppo консолидирует свои ресурсы и больше не поддерживает менее успешные суббренды. Чтобы конкурировать с лидерами, OnePlus и Realme понадобятся собственные маркетинговые стратегии, системы управления имиджем, отделы программного обеспечения и многое другое.

#китай #смартфон #oppo #oneplus #индия
Источник: x.com
Написать комментарий (0)
