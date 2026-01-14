Новое приложение для одиноких людей возглавило китайский чарт платных приложений. Оно сообщает контактам, что человек жив.

Приложение, выпущенное в прошлом году, неожиданно поднялось на вершину китайского чарта загрузок в App Store от Apple — оно называется Si Le Me (死了么), что примерно переводится как «Живы или нет?».

Приложение позволяет пользователям сообщать контактам, живы ли они. По данным китайского государственного СМИ China Daily, платное приложение было разработано как инструмент безопасности для одиноких людей. Пользователи регулярно сообщают, что они живы. Эта информация затем передается назначенному контакту на случай чрезвычайной ситуации. Если подтверждения нет в течение двух дней, приложение автоматически отправляет оповещение этому контакту.



В Apple App Store приложение Si Le Me занимает первое место в категории платных приложений. Оно стоит 8 юаней (примерно $1). Скриншот: https://www.voc.com.cn

Число домохозяйств, состоящих из одного человека, в Китае быстро растет: по данным Global Times, к 2030 году до 200 миллионов китайцев могут жить в одиночестве. Это составит более 30 процентов населения.

«Людям, живущим в одиночестве, нужно что-то подобное на каждом этапе жизни. То же самое относится к интровертам, людям с депрессией, безработным и другим гражданам, находящимся в нестабильном положении», — прокомментировал популярность приложения один из пользователей китайских социальных сетей, сообщает BBC.

Хотя многие пользователи в Китае считают функцию приложения для домохозяйств, состоящих из одного человека, весьма полезной, его провокационное название вызывает споры: многие считают, что оно несёт негативный месседж. Поэтому предлагается переименовать приложение. Однако разработчики считают, что нынешнее название может способствовать более позитивному отношению к уходу из жизни. Дело в том, что эта тема считается табуированной в Китае.

Хотя приложение уже широко используется в Китае, оно иногда дает сбои: например, пользователи часто забывают подтвердить свою активность, в результате чего их контакты для экстренной связи получают ложные оповещения. Также предлагаются варианты включения мониторинга сердечного ритма и автоматических будильников. Более полная обратная связь от пользователей о полезности приложения еще не получена.