Эксперты пишут, что Россия получила свою первую ракету наземного базирования, способную в теории поразить материковую часть другой страны за океаном. При этом стоит напомнить, что российская сторона не собирается нападать на страны ЕС и НАТО.

После принятия на вооружение российской баллистической ракеты «Орешник» в декабре 2025 года на Западе появилось много оценок возможностей нового оружия. Это первая ракета средней дальности, принятая на вооружение в Европе с 1980-х годов. Ракета дважды проходила боевые испытания, напоминает издание Military Watch.

По оценкам западных экспертов, дальность действия ракеты может составить примерно 5500 километров. Military Watch предполагает, что такие характеристики позволят в теории ракете «Орешник» поражать цели в Вашингтоне, Чикаго и других крупных городах континентальной части США. Уточняется, что запуск может осуществляться из арктической зоны РФ. Однако стоит напомнить, что Москва всегда говорила, что не собирается наносить подобные удары по странам ЕС и НАТО.

Потенциальными целями могут быть аэродромы, такие как авиабаза Уайтман в Миссури, где базируются стратегические бомбардировщики B-2, а также крупные оборонные предприятия, такие как производственная линия F-35 в Техасе.

Эксперты приходят к выводу, что ракета может способствовать стратегическому сдерживанию США. Отмечается, что «Орешник» может нести обычные боеголовки, в отличие от межконтинентальных баллистических ракет, которые оснащены только стратегическими ядерными боеголовками.

Ранее у российских Вооруженных сил были возможности для нанесения тактических неядерных ударов, в основном путем запуска крылатых ракет с атомных ударных подводных лодок, таких как «Ясень-М», и с межконтинентальных бомбардировщиков, таких как Ту-95МСМ и Ту-160М. Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон», впервые установленная на действующих подводных лодках в 2025 году, лучше оптимизирована для поражения кораблей, чем наземных целей.

Каждая боеголовка «Орешника» состоит не из одной ударной части, а из шести. Они могут маневрировать и изменять курс в полете, что в сочетании с экстремальными скоростями делает их крайне сложными для перехвата.