Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Западное издание Military Watch оценило возможности российской баллистической ракеты «Орешник»
Эксперты пишут, что Россия получила свою первую ракету наземного базирования, способную в теории поразить материковую часть другой страны за океаном. При этом стоит напомнить, что российская сторона не собирается нападать на страны ЕС и НАТО.

После принятия на вооружение российской баллистической ракеты «Орешник» в декабре 2025 года на Западе появилось много оценок возможностей нового оружия. Это первая ракета средней дальности, принятая на вооружение в Европе с 1980-х годов. Ракета дважды проходила боевые испытания, напоминает издание Military Watch.
По оценкам западных экспертов, дальность действия ракеты может составить примерно 5500 километров. Military Watch предполагает, что такие характеристики позволят в теории ракете «Орешник» поражать цели в Вашингтоне, Чикаго и других крупных городах континентальной части США. Уточняется, что запуск может осуществляться из арктической зоны РФ. Однако стоит напомнить, что Москва всегда говорила, что не собирается наносить подобные удары по странам ЕС и НАТО.

Потенциальными целями могут быть аэродромы, такие как авиабаза Уайтман в Миссури, где базируются стратегические бомбардировщики B-2, а также крупные оборонные предприятия, такие как производственная линия F-35 в Техасе.

Эксперты приходят к выводу, что ракета может способствовать стратегическому сдерживанию США. Отмечается, что «Орешник» может нести обычные боеголовки, в отличие от межконтинентальных баллистических ракет, которые оснащены только стратегическими ядерными боеголовками.

Ранее у российских Вооруженных сил были возможности для нанесения тактических неядерных ударов, в основном путем запуска крылатых ракет с атомных ударных подводных лодок, таких как «Ясень-М», и с межконтинентальных бомбардировщиков, таких как Ту-95МСМ и Ту-160М. Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон», впервые установленная на действующих подводных лодках в 2025 году, лучше оптимизирована для поражения кораблей, чем наземных целей.

Каждая боеголовка «Орешника» состоит не из одной ударной части, а из шести. Они могут маневрировать и изменять курс в полете, что в сочетании с экстремальными скоростями делает их крайне сложными для перехвата.

#россия #вооружение #ракета #орешник #баллистическая ракета
Источник: militarywatchmagazine.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bild: Летящий на гиперзвуке «Орешник» недосягаем для перехвата современными западными ПВО
5
Экс-глава Intel Пэт Гелсингер прокомментировал успех Panther Lake и техпроцесса 18А
2
В РФ прорабатывают идею запуска нового реактивного дрона «Герань-5» при помощи штурмовика Су-25
+
В России появилась новейшая высокоскоростная версия дрона «Герань» – «Герань-5»
3
«Уралвагонзавод» поставил заказчику первую партию инновационных вагонов «Урал»
1
Разработанный ВАСО воздухозаборник двигателя ПД-14 позволит экономить до 500 тысяч рублей за рейс
3
Беларусь намерена в этом году заключить с РФ соглашение о строительстве третьего энергоблока БелАЭС
+
В Москве открылся крупнейший в России зарядный хаб для электромобилей
+
В Micron заявляют, что кризис на рынке памяти завершится не ранее 2028 года
1
Die Welt: Передовая система ПРО «Arrow-3» Бундесвера еще не готова к перехвату ракеты «Орешника»
1
Новое исследование космического сдвига указывает на связь темной материи и нейтрино
+
Австрийская армия планирует закупить модернизированные БМП «Улан» и другую военную технику
+
В ETA Prime сравнили игровую производительность RX 7900 XTX в SteamOS и Windows 11
+
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
44
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил возникшую вскоре после Большого взрыва спиральную галактику
+
Мировой океан в очередной раз обновил исторический максимум теплосодержания
+
RedMagic 11 Pro+ возглавил декабрьский рейтинг производительности AnTuTu
+
В Западном Норфолке найден клад железного века с кельтской боевой трубой
+
В сети засветились компоненты прототипа сверхтонкого смартфона Xiaomi 17 Air
+
Российский умелец собрал планку памяти DDR5 объёмом 32 ГБ стоимостью 17 000 руб
5

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
22
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
29
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
19
«Анаконда», «Черный телефон 2»: краткий обзор новых фильмов
2
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
12
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
2
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
1
«Batman: Arkham City» – субъективный взгляд на игру из конца 2025 года
+

Сейчас обсуждают

Адри Купри
12:48
Смешно, посмотрите что сегодня безо всякого орешника у нас рано утром в Таганроге произошло.
Западное издание Military Watch оценило возможности российской баллистической ракеты «Орешник»
fynjy_2005
12:42
+100500. Оригинал Тащил качеством Миронов...а в новом Кологривый тащил полтора часа, а потом начался абсурд бездарности создателей фильма, от сценария до режисуры. Если убрать из фильма Безрукова - н...
«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
Валерий Чернов
12:36
Классно, что сбер не только блокирует подозрительные переводы, но и проводит обучающие программы.
РИА Новости: наиболее распространённые в России мошеннические схемы связаны с ЖКХ и маркетплейсами
Китя.
12:31
Зато DLSS 4.5 красивее картинка чем в нативе факт и не поспоришь. а FSR4 мыло блёванное.
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
K0nst4nt1n
12:16
Я надеюсь это будет в следующей версии двигателя и будет отдельно протестировано и сертифицировано перед началом применения? Потому что не понятно как можно вносить правки в такую конструкцию, которая...
Разработанный ОДК воздухозаборник двигателя ПД-14 позволит экономить до 500 тысяч рублей за рейс
Dentarg
12:09
Ну ХЗ. Я живу на титановом Сисонике со времён окончания первой волны майнинга + взял для сервака б/у Aerocool P7-750 платиновый за 5к. Предположу, что они переживут современную дешмань. Ещё Enermax Pr...
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
Vladislav Isaikhin
11:43
то есть, 5060 для тебя обрубок?)) который вынесет эту стройку от кукурузена ссаного так ему еще и оперы надо гораздо больше, чтобы встройка могла существовать хоть как то
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
Dentarg
11:43
Сказочные...
NYT: Венесуэла не использовала системы С-300 и «Бук-М2» во время атаки США
sNQ
11:42
да порой поражаюсь тому, что одна и та же новость по 5 раз публикуется. как будто бы вообще нет никакой модерации.
Российский моддер переделал ОЗУ из ноутбука в кастомную DIMM-память для ПК
Китя.
11:36
Formula V FV-850/1000/1200GM гарантия 3 года всего маловато.
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter