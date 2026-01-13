Apple заключила многолетнее партнерство с Google, чтобы использовать технологию Gemini для функций Siri

Apple заключила многолетнее партнерство с Google для реализации будущих функций ИИ в своих продуктах с использованием моделей Gemini от Google и облачной инфраструктуры. Цель сотрудничества — заложить на основе фреймворка Foundation Models от Apple новую технологическую базу. Компания обосновывает это решение тем, что после тщательной оценки, технология Google обеспечивает наиболее мощную основу для запланированных функций ИИ и позволит создавать инновационные пользовательские интерфейсы.

В основе сотрудничества лежит модернизация Siri, которая призвана получить персонализированные функции и контекстное понимание. Apple работает над версией голосового помощника на базе ИИ, которая сможет выполнять действия от имени пользователей. Планируемая функция под названием World Knowledge Answers позволит пользователям искать информацию и получать сгенерированные ИИ сводки на основе результатов поиска в интернете. В ноябре Google представила свою модель Gemini 3, которая заняла лидирующие позиции в рейтингах ИИ.

Это объявление сделано в то время, когда Google значительно укрепила свои рыночные позиции. На прошлой неделе рыночная капитализация поискового гиганта впервые с 2019 года превысила капитализацию Apple, временно достигнув отметки в четыре триллиона долларов. Apple в основном воздерживалась от дальнейших действий с момента запуска ChatGPT в конце 2022 года, в то время как такие крупные компании, как Amazon и Microsoft, инвестировали миллиарды в продукты и инструменты искусственного интеллекта.

Производитель iPhone находится под значительным давлением. Компания отложила выпуск своих улучшенных функций ИИ еще в марте прошлого года, признав, что разработка занимает больше времени, чем первоначально предполагалось. Выпуск был отложен до 2026 года, хотя Apple уже начала рекламировать продукт. Задержка подчеркивает технические проблемы, с которыми Apple сталкивается при внедрении передовых возможностей ИИ.

Наряду с партнерством с Google, Apple ведет переговоры с другими поставщиками ИИ, включая OpenAI, Anthropic и Perplexity. Генеральный директор Тим Кук объявил, что компания планирует со временем интегрироваться с несколькими компаниями, занимающимися ИИ. ChatGPT от OpenAI уже доступен в качестве опции для некоторых запросов в Siri.