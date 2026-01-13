Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Apple выбрала технологию Gemini от Google для функций Siri на базе ИИ
Apple заключила многолетнее партнерство с Google, чтобы использовать технологию Gemini для функций Siri

Apple заключила многолетнее партнерство с Google для реализации будущих функций ИИ в своих продуктах с использованием моделей Gemini от Google и облачной инфраструктуры. Цель сотрудничества — заложить на основе фреймворка Foundation Models от Apple новую технологическую базу. Компания обосновывает это решение тем, что после тщательной оценки, технология Google обеспечивает наиболее мощную основу для запланированных функций ИИ и позволит создавать инновационные пользовательские интерфейсы.
В основе сотрудничества лежит модернизация Siri, которая призвана получить персонализированные функции и контекстное понимание. Apple работает над версией голосового помощника на базе ИИ, которая сможет выполнять действия от имени пользователей. Планируемая функция под названием World Knowledge Answers позволит пользователям искать информацию и получать сгенерированные ИИ сводки на основе результатов поиска в интернете. В ноябре Google представила свою модель Gemini 3, которая заняла лидирующие позиции в рейтингах ИИ.

Это объявление сделано в то время, когда Google значительно укрепила свои рыночные позиции. На прошлой неделе рыночная капитализация поискового гиганта впервые с 2019 года превысила капитализацию Apple, временно достигнув отметки в четыре триллиона долларов. Apple в основном воздерживалась от дальнейших действий с момента запуска ChatGPT в конце 2022 года, в то время как такие крупные компании, как Amazon и Microsoft, инвестировали миллиарды в продукты и инструменты искусственного интеллекта.

Производитель iPhone находится под значительным давлением. Компания отложила выпуск своих улучшенных функций ИИ еще в марте прошлого года, признав, что разработка занимает больше времени, чем первоначально предполагалось. Выпуск был отложен до 2026 года, хотя Apple уже начала рекламировать продукт. Задержка подчеркивает технические проблемы, с которыми Apple сталкивается при внедрении передовых возможностей ИИ.

Наряду с партнерством с Google, Apple ведет переговоры с другими поставщиками ИИ, включая OpenAI, Anthropic и Perplexity. Генеральный директор Тим Кук объявил, что компания планирует со временем интегрироваться с несколькими компаниями, занимающимися ИИ. ChatGPT от OpenAI уже доступен в качестве опции для некоторых запросов в Siri.

#apple #google #ии #gemini #siri
Источник: 9to5mac.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Эфиопии начали строительство крупнейшего в Африке аэропорта стоимостью $12,5 млрд
+
Bild: Летящий на гиперзвуке «Орешник» недосягаем для перехвата современными западными ПВО
5
Economic Times: Индия и Франция близки к крупной сделке по поставкам истребителей Rafale
3
В РФ прорабатывают идею запуска нового реактивного дрона «Герань-5» при помощи штурмовика Су-25
+
Подросток из Хайфы случайно нашел кольцо времен Римской империи с изображением богини
+
В России появилась новейшая высокоскоростная версия дрона «Герань» – «Герань-5»
3
В Москве открылся крупнейший в России зарядный хаб для электромобилей
+
FT: Нефтяные компании США ставят под сомнение планы Трампа инвестировать $100 млрд в Венесуэлу
+
Экс-глава Intel Пэт Гелсингер прокомментировал успех Panther Lake и техпроцесса 18А
2
«Уралвагонзавод» поставил заказчику первую партию инновационных вагонов «Урал»
1
Беларусь намерена в этом году заключить с РФ соглашение о строительстве третьего энергоблока БелАЭС
+
Австрийская армия планирует закупить модернизированные БМП «Улан» и другую военную технику
+
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
41
Новое исследование космического сдвига указывает на связь темной материи и нейтрино
+
В Micron заявляют, что кризис на рынке памяти завершится не ранее 2028 года
+
При строительстве элитного поселка на побережье США рабочие раскопали древнее индейское поселение
2
Разработанный ВАСО воздухозаборник двигателя ПД-14 позволит экономить до 500 тысяч рублей за рейс
2
Мировой океан в очередной раз обновил исторический максимум теплосодержания
+
The Telegraph: Великобритания и Европа обсуждают миссию НАТО в Гренландии
3
Meizu показала ИИ-гаджет 22 Next «AI Cube» с эмоциональной памятью и взаимодействием с ИИ-агентами
1

Популярные статьи

«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
7
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
13
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
29
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
17
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
10
«Анаконда», «Черный телефон 2»: краткий обзор новых фильмов
2
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
2

Сейчас обсуждают

Waramagedon
04:30
Рано или поздно прихлопнут этот сговор производителей памяти. Производители компов по миру пойдут если не будет адекватных цен. На фоне технически сложных материнских плат и процессоров с видеокартами...
16 ГБ памяти DDR5 5600 стоят в Южной Корее около $300
Anton Demenchuk
03:10
Была у меня мечта, купить компьютер который не будет устаревать))))))) вот и пришло это время
Клиенты TSMC готовы платить двойную цену за ускоренное производство чипов и гарантировать поставку
Anton Demenchuk
03:09
я бы сказал со своим ТУПЫМ ИИ
Системы искусственного интеллекта нового поколения от NVIDIA усугубят дефицит SSD
Anton Demenchuk
03:08
ну что вы, это другое, тут ни кого наказывать нельзя, это же или друзья или родственники. И схема хорошая, принимаем решение развалить, и начинаем туда заряжать массы денег, которые различными схемами...
Россия восстановит высшее танковое училище в Челябинске
motya
02:46
Я бы задал вопрос , а кто старую школу и учёбки развалил... Кто продал землю под чьим чутким руководством это произошло....
Россия восстановит высшее танковое училище в Челябинске
AndreySE-VL
02:21
Страна богатая, для них это копейки ))
16 ГБ памяти DDR5 5600 стоят в Южной Корее около $300
Марат Гарипов
02:00
Согласен, считаю 2001г фильм снят отлично
«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
artemuss1990
01:45
Петушары чтоб они обосрались со своим ИИ
Системы искусственного интеллекта нового поколения от NVIDIA усугубят дефицит SSD
Анатолий Орлов
01:13
И места съёмок в фильме очень странно выбраны. Белоруссией не пахнет. Фильм 2001 года снят хотя бы в окрестностях Лиды
«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
swr5
00:45
И ничего не потерял. Кино - пережиток который скоро исчезнет, тем более такая муть.
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter