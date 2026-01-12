Dassault Aviation и Harmattan AI объявили о стратегическом партнерстве, направленном на ускорение интеграции технологий управляемой автономности и искусственного интеллекта в боевые авиационные системы.

Французская компания Harmattan AI, специализирующаяся на системах обороны с использованием искусственного интеллекта (беспилотники, многодоменные операции), с момента своего основания в 2024 году демонстрирует стремительный рост.



Фото: Dassault Aviation

После привлечения средств от двух американских венчурных компаний, FirstMark Capital и General Atlantic, оценка Harmattan AI достигла 1,4 миллиарда долларов после нового раунда финансирования. В этом раунде участвовала и Dassault Aviation с целью заключения стратегического партнерства с компанией.

В опубликованном 12 января пресс-релизе обе компании заявили, что «партнерство служит для ускорения интеграции управляемой автономности и искусственного интеллекта в системы воздушного боя». В рамках этого сотрудничества Dassault Aviation инвестирует в Harmattan AI 200 миллионов долларов.

Это новое финансирование позволит Harmattan AI не только расширить и диверсифицировать свои предложения в «новых областях», таких как радиоэлектронная борьба, но и увеличить свои производственные мощности по выпуску беспилотных летательных аппаратов.

Harmattan AI будет разрабатывать решения на основе искусственного интеллекта для истребителя Rafale, модернизированного до стандарта F5, и сопутствующего боевого беспилотника. Компания значительно расширит свою деятельность благодаря этому сотрудничеству, поскольку сможет использовать опыт Dassault Aviation в разработке «сложных военных платформ и интеграции систем управления в условиях высокой интенсивности». Кроме того, компания получит выгоду от коммерческой сети авиастроительной компании.