В понедельник, 12 января, израильская компания Elbit Systems объявила о получении контракта на сумму около 275 миллионов долларов от неназванной страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе на поставку систем противоракетной обороны DIRCM (направленного инфракрасного противодействия) для вертолетов. Контракт будет реализован в течение пяти лет.



Фото: Elbit Systems

Elbit Systems предоставит комплексный набор средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), предназначенный для защиты вертолетов от ракетных атак, повышения их живучести и эффективности выполнения задач. Решение объединяет передовые возможности электронного обнаружения и обработки сигналов, обеспечивая раннее предупреждение, идентификацию атак и автоматизированное реагирование.

Комплекс DIRCM вертолета включает в себя усовершенствованный цифровой радиолокационный приемник Elbit Systems, систему предупреждения о ракетном нападении в инфракрасном диапазоне (MWS), систему предупреждения о лазерном нападении (LWS), систему выброса средств противодействия (CMDS) и систему защиты Mini-MUSIC DIRCM (прямое инфракрасное противодействие). Система предназначена для защиты летательных аппаратов от ракет с инфракрасными головками самонаведения. Опираясь на многолетний опыт и сотни тысяч летных часов в военных условиях, Mini-MUSIC обнаруживает приближающиеся ракеты и нейтрализует их, обеспечивая безопасность вертолета и его экипажа.

Системы будут адаптированы к конкретной вертолетной платформе заказчика и оперативным потребностям, обеспечивая надежную защиту в сложных боевых условиях. Эта сделка дополняет многочисленные соглашения, заключенные компанией в последние годы в области решений для противовоздушной обороны с участием различных стран, включая страны НАТО и Европы.