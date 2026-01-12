Сайт Конференция
kosmos_news
Компания ICEYE предоставит Швеции спутники и сопутствующие технологии космической разведки
Шведские вооруженные силы сотрудничают с компанией ICEYE для укрепления своих возможностей в области разведки, наблюдения и рекогносцировки.

В понедельник, 12 января, польско-финская компания ICEYE, лидер в области спутниковых операций с использованием радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR), и Управление оборонных закупок Министерства обороны Швеции подписали контракт на поставку суверенных систем SAR для шведских вооруженных сил.

Многомиллионный многолетний контракт укрепит национальные возможности Швеции в области наблюдения и рекогносцировки (ISR) и обеспечит быстрый доступ к информации для поддержки процессов принятия решений в любых погодных и световых условиях.
Фото: ICEYE

В соответствии с соглашением, Швеция приобретет спутники ICEYE, оснащенные радиолокатором с синтезированной апертурой, доступом к спутниковым данным и программным обеспечением. Также будет куплена соответствующая наземная и техническая инфраструктура, необходимая для создания суверенного потенциала разведки, наблюдения и рекогносцировки в космическом пространстве. 

Эта система будет использоваться для обеспечения суверенного контроля над распределением, оперативным использованием и развертыванием приобретенного решения в целях поддержки национальной безопасности и обороны.

Уникальной особенностью спутников ICEYE SAR считается их способность предоставлять данные и изображения высокого разрешения (до 16 см на пиксель) днем и ночью, независимо от облачности, дождя или снега. Эти факторы часто представляют собой значительное препятствие для получения обычных спутниковых изображений (полученных с помощью оптических датчиков).

Эта возможность особенно важна для скандинавских стран, где длительные зимние периоды без солнечного света, постоянная облачность и быстро меняющиеся погодные условия могут ограничивать видимость. Предоставляя надежные изображения для поддержки процессов принятия решений независимо от преобладающих условий, технология SAR обеспечивает непрерывную ситуационную осведомленность. Эта система поддерживает многодоменные операции НАТО в Северной Европе и Арктике, где преимущество в принятии решений часто зависит от быстрого доступа к информации о наиболее сложных оперативных условиях.

#швеция #спутники #оборона #спутниковые снимки #космическая разведка
Источник: iceye.com
