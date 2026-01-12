Сайт Конференция
kosmos_news
Military Watch: в условном противостоянии истребителей китайский J-16 победит французский Rafale
ВВС Китая создали симуляцию воздушного боя, в которой китайские истребители J-16 сражаются с французскими Rafale.

Центральное телевидение Китая (CCTV) показало симуляцию воздушного боя, которую создали ВВС страны. В этом моделировании реальных условий полета и боя китайские истребители J-16 сражаются с французскими Rafale. Редакция журнала Military Watch оценило это условное противостояние и сделала определенные выводы.
Китайский истребитель J-16 (слева) и французский RafaleJ-16 считается одним из самых эффективных истребителей четвёртого поколения. По оценке Military Watch, Rafale — это один из наименее боеспособных типов истребителей, с которыми армия Китая, вероятно, столкнется в бою. Дело в том, что США, Япония, Австралия и все большее число членов НАТО развертывают в Восточной Азии передовые и высокотехнологичные истребители пятого поколения F-35A.

Вероятность применения J-16 против Rafale в реальном бою не очень велика, поскольку французский тип истребителя постоянно проигрывал тендеры, в которых участвовал либо против F-35 и F-15, либо против передовых российских истребителей, таких как Су-30МКА и Су-30СМ.

В своих первых высокоинтенсивных воздушных боях в мае 2025 года Rafale показал себя далеко не лучшим образом. От одного до четырех этих самолетов, находящихся на вооружении Индии, были сбиты истребителями J-10C ВВС Пакистана.

J-10C был разработан параллельно с J-16 как более легкий и дешевый аналог, и имеет примерно вдвое меньшую мощность двигателя и радар с мощностью менее половины по сравнению с более крупным самолетом. Military Watch приходит к выводу: если J-16 вступит в воздушный бой с Rafale, ожидается, что исход будет в пользу китайского истребителя, который в своем поколении считается равным по эффективности только американским F-15EX и F-15SA/QA.

Истребитель J-16 оснащен радаром, более чем в три раза превосходящим по размерам радар Rafale. Его летные характеристики, включая маневренность на всех скоростях, значительно выше, а грузоподъемность намного больше.

Rafale использует двигатели M88, которые на сегодняшний день являются наименее мощными из всех серийных истребителей. Хотя Rafale считается наиболее эффективным европейским истребителем с точки зрения возможностей воздушного боя, его конкурентоспособность по сравнению с лучшими американскими и китайскими истребителями своего поколения, такими как F-15EX и J-16, остается крайне ограниченной. Его способность противостоять даже менее совершенным российским истребителям, таким как Су-30СМ, также вызывает сомнения.

Ожидается, что Rafale останется самым боеспособным типом истребителя на вооружении Франции до 2050-х годов. Китай должен принять на вооружение первые истребители шестого поколения в начале 2030-х годов. Это означает, что Китай все больше лидирует в авиации. И если у России уже есть успешная программа истребителя пятого поколения Су-57, то европейские государства с трудом переходят от разработок четвертого поколения.

#китай #авиация #европа #франция #истребители #самолеты #rafale #j-16
Источник: militarywatchmagazine.com
