Индийская научно-исследовательская лаборатория провела новые наземные испытания масштабной модели демонстратора технологии воздушно-реактивного двигателя (ПВРД) для гиперзвуковой крылатой ракеты.

В пятницу, 9 января, Министерство обороны Индии объявило, что Научно-исследовательская лаборатория обороны (DRDL) в Хайдарабаде входящая в состав Организации оборонных исследований и разработок (DRDO), провела наземные испытания масштабной модели демонстратора технологии ПВРД со сверхзвуковой камерой сгорания. Напомним, сверхзвуковая камера сгорания в ПВРД — это ключевой элемент гиперзвуковых двигателей, где топливо сжигается в потоке воздуха. Фото: Министерство обороны ИндииПервое испытание в январе 2025 года позволило камере сгорания работать в течение 2 минут, а второе испытание показало время работы более 16 минут и 40 секунд. В последнем испытании время работы составило более 12 минут.

Проект направлен на создание полномасштабного прямоточного воздушно-реактивного двигателя для гиперзвуковой крылатой ракеты, способной летать со скоростью более 5 Маха (т.е. более 6100 км/ч) в течение длительного времени.

Испытания в Хайдарабаде подтвердили работоспособность конструкции камеры сгорания в течение длительной непрерывной эксплуатации. Это результат совместных усилий лабораторий DRDO, промышленности и академических кругов, создавший прочную основу для индийской программы разработки гиперзвуковых крылатых ракет, известной как проект «Вишну», которая была начата в 2024 году.

Министр обороны Шри Раджнатх Сингх поздравил DRDO, промышленных партнеров и академические круги с продолжением испытаний. Он заявил, что это достижение обеспечивает прочную основу для национальной программы разработки гиперзвуковых ракет.

В рамках проекта «Вишну» DRDO планирует разработать крылатую ракету с дальностью действия 1500-2500 км, способную развивать скорость даже выше 9 Маха, с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Ракета будет доступна в наземном и морском вариантах (для надводных кораблей и, возможно, подводных лодок).