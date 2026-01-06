Он достигает запаса хода в 600 км и заряжается за 10 минут.

Финский производитель мотоциклов Verge Motorcycles впервые оснастил электромотоцикл твердотельной батареей. Утверждается, что Verge TS Pro имеет запас хода до 600 километров и может быть заряжен всего за 10 минут.



Мотоцикл Verge TS Pro оснащен твердотельным аккумулятором. Фото: Verge Motorcycles



Однако 10-минутной зарядки достаточно только для 80 процентов емкости батареи. Также требуется доступ к станции быстрой зарядки мощностью 200 кВт. Подробной информации об установленной твердотельной батарее немного. Новый тип батареи является результатом сотрудничества с Donut Lab и, как утверждается, имеет плотность энергии 400 Вт·ч/кг.

Ожидается, что срок службы батареи достигнет 100 000 циклов зарядки, что значительно превосходит существующие технологии. Она также разработана таким образом, чтобы сохранять 99 процентов своей емкости даже при температурах до -30 °C.

Компания Donnut Labs заявляет о том, что твердотельная батарея полностью изготовлена из легкодоступных, недорогих и безопасных материалов. Она не требует редких или чувствительных элементов и более экономична, чем литий-ионные батареи.

Электромотоцикл Verge использует батарею емкостью 33,3 кВт·ч. Электродвигатель установлен непосредственно в широком заднем колесе. Вес мотоцикла составляет 235 килограммов. Максимальная мощность транспортного средства составляет 102 кВт (139 л.с.), а разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,5 секунды. Максимальная скорость ограничена 200 км/ч.