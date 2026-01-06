Сайт Конференция
Италия запустила новый спутник наблюдения COSMO-SkyMed с помощью ракеты Falcon 9
Данные со спутника используются, в частности, итальянской армией и военными других стран.

Ракета Falcon 9 вывела на околоземную орбиту итальянский спутник наблюдения Земли в рамках расширения группировки спутников COSMO-SkyMed. Запуск состоялся в ночь с 3 на 4 января 2025 года с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Примерно через 8,5 минут нижняя ступень ракеты Falcon 9 вернулась на стартовую площадку, а верхняя ступень продолжила выполнение миссии. Компания SpaceX, оператор пусковой системы, опубликовала в социальных сетях видео отделения полезной нагрузки, работающей на низкой околоземной орбите.
Визуализация спутников Cosmo-Skymed в космосе. Фото: Thales Alenia SpaceРакета Falcon 9 запустила третий спутник из серии COSMO-SkyMed второго поколения, созданной в результате сотрудничества Итальянского космического агентства (ASI), Министерства обороны Италии и национальной промышленности. За его строительство отвечает Thales Alenia Space, совместное предприятие Thales (67%) и Leonardo (33%).

Управление полетами осуществляется компанией Telespazio, совместным предприятием Leonardo (67%) и Thales (33%), через космодром Фучино в Абруццо (Италия). Итальянская сеть в настоящее время состоит из двух спутников первого поколения и трех спутников второго поколения. Последние были запущены в 2019, 2022 и 2026 годах соответственно.

Спутник был запущен с помощью ракеты Falcon 9, которая совершила почти 600 миссий, что делает ее самой проверенной системой запуска в мире. Компания SpaceX разработала ракету, призванную произвести прорыв на мировом рынке запуска полезных нагрузок. В прошлом году ракета Falcon 9 совершила 165 запусков (134 в 2024 году). Это означает, что в космос было запущено более 3500 полезных нагрузок, включая лунные посадочные модули, объекты национальной безопасности и спутники.

Группировка спутников COSMO-SkyMed важна не только для итальянской армии, но и для зарубежных военных партнеров. Например, с 2011 года ведутся переговоры о польском партнерстве в программе COSMO-SkyMed. Вооруженные силы Польши могут основывать свою разведку на радиолокационных системах (SAR), получая возможность проводить разведку и ситуационный мониторинг в целях планирования и командования. Спутники SAR очень полезны для вооруженных сил, поскольку позволяют осуществлять наблюдение за Землей независимо от погоды или времени суток.

#технологии #космос #спутники #италия #thales alenia space #cosmo-skymed
Источник: x.com
