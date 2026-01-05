Кабель поврежден в нескольких километрах от порта Лиепаи, сообщил представитель властей Латвии. Для граждан это не вызовет никаких сбоев.

В порту Лиепаи был осмотрен корабль, подозреваемый в повреждении подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Литвой, но никакой связи между судном и инцидентом обнаружено не было, сообщила в понедельник, 5 января, латвийская полиция.

Сотрудники полиции осмотрели оборудование судна, включая якорь, а также судовой журнал и другие документы. Были также допрошены несколько членов экипажа, которые, как подчеркивается в заявлении, сотрудничали с полицией, предоставив всю необходимую для расследования информацию.

Первоначально следователи, ссылаясь на информацию от вооруженных сил, предположили, что повреждение оптоволоконного кабеля могло быть вызвано судном, задевшим кабель и изменившим курс.

Премьер-министр Латвии Эвика Силина сообщила о повреждении кабеля, проходящего между Лиепаей и литовским городом Паланга, в воскресенье вечером, 4 января. Кабель, принадлежащий шведскому оператору Arelion, был поврежден в пятницу, 2 января. По данным властей, инцидент не затронул пользователей телекоммуникационной сети.

Это второй случай за последние дни повреждения подводного кабеля в Балтийском море. 31 декабря кабель, принадлежащий финскому оператору, был поврежден в исключительной экономической зоне Эстонии. Финская полиция подозревает, что кабель мог быть перерезан якорем грузового судна Fitburg, следовавшего из Санкт-Петербурга в Израиль.

В воскресенье, 4 января, суд в Хельсинки разрешил арест гражданина Азербайджана, одного из 14 членов экипажа судна. Полиция ввела запрет на выезд для еще одного члена экипажа.