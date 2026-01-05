Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
FAS: У Германии есть технологии для создания ядерного оружия в течение трёх-пяти лет
Однако существуют юридические препятствия на пути к созданию ядерного оружия в Германии, уточняет газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Германия больше не уверена, что Соединенные Штаты защитят ее в случае нападения другой страны, поэтому дискуссия о создании собственного ядерного оружия возобновилась, пишет газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS).
Подчеркивается, что Конрад Аденауэр уже рассматривал возможность наличия у Германии атомной бомбы. FAS оценивает, что союз Берлина с США уже не так надежен, как раньше. В статье отмечается, что вице-президент США Дж. Д. Вэнс «поставил под сомнение общие ценности Европы и Америки», а новая стратегия безопасности США «описывает ЕС как своего рода противника».

Поскольку «на Америку больше нельзя полагаться», звучат голоса, предполагающие, что партнеры США могут быть вынуждены создать собственные ядерные силы. Так считает Филип Х. Гордон, советник по национальной безопасности бывшего вице-президента США Камалы Харрис, отмечает газета.

FAS пишет, что в Европе есть две ядерные державы: Франция и Великобритания. Однако их ядерные арсеналы невелики. В июле Великобритания и Франция заявили, что будут «немедленно» реагировать на любую «критическую опасность» для Европы.

Прежде всего, американские ядерные бомбы хранятся в Германии и ряде других стран НАТО, напоминает FAS. Они готовы к применению в рамках программы НАТО по ядерному сотрудничеству. Председатель комитета по обороне Бундестага Томас Рёвекамп предлагает создать в рамках НАТО европейскую модель, аналогичную американской.

«Партнер поставляет боеголовки, а Германия — самолеты и экипажи», — заявил он газете.

FAS также отмечает, что в Германии «начинают говорить о создании атомной бомбы». Издание цитирует Райнера Моорманна, сотрудника исследовательского центра в Юлихе. Он считает, что Германия обладает техническими возможностями для создания собственной боеголовки в течение трех-пяти лет.

Обсуждение немецкой ядерной бомбы также продолжается за рубежом. Исследователи Мориц Грефрат и Марк Реймонд из Университета Оклахомы подчеркнули в журнале Foreign Affairs, что «независимые ядерные силы» не только защитят Германию в случае «внезапного вывода американских войск», но и помогут создать «независимую Европу».

Рассматривая недостатки и риски, связанные с такой идеей, FAS отмечает, прежде всего, что Германия является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия. Более того, если Германия «попытается заполучить бомбу, другие страны могут последовать её примеру, и начнётся гонка ядерных вооружений», добавляет газета. Канцлер Фридрих Мерц в настоящее время осторожно высказывается по этому вопросу. В октябре он заявил, что «пока» не рассматривает возможность создания ядерной бомбы.

#сша #нато #германия #вооружение #ядерное оружие
Источник: faz.net
2
Показать комментарии (2)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
4
В «Столото» рассказали, что победители не спешат забирать свои миллионные выигрыши в «Русском лото»
3
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
3
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
Razer представила портативный ИИ-ускоритель на базе Tenstorrent Wormhole и рабочую станцию для ИИ
+
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
5
Украина переносит часть производства БПЛА и ракет в Польшу
1
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
Ryzen 7 5800X неожиданно стал самым продаваемым процессором на площадке Amazon Германия
1
Сборы «Чебурашки 2» превысили 4 миллиарда рублей
2
Процессоры AMD в несколько раз опережают модели Intel по продажам в немецком Amazon
+
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
7
Маркетплейсам придётся показывать российские товары в списке рекомендованных
+
США покидают 66 международных организаций
4
Руководство Dell признало – покупателям не интересен искусственный интеллект в ПК
+
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
1
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
7
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с поддержкой NVIDIA G-SYNC Pulsar
+
Внешняя видеокарта ONEXGPU 3 на базе AMD Radeon RX 9070 XT ограничена мощностью 180 Вт
+

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
22
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
23
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
17
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
5

Сейчас обсуждают

Mallory-blog
21:56
Предположение о том что автор снимает штаны после похода в туалет - крайне оптимистично.
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Dangerous
21:38
да трупом это скоро станет вместе с амэрикой, там делов то ....
Google рассказала о будущем сервиса Gmail с AI Inbox и поиском AI Overview
Bernigan
21:23
Прошёл, норм в целом, хотя от СХ там только название
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
AleksK
21:20
Россиян уже отпустили
Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
Роман Ефимочкин
21:17
Зеленые, вы где со своим холиваром ???
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Роман Ефимочкин
21:16
А разве эта ситуация нормальная за такой ценник ???
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
beastly77
21:14
Николай Гоголь "Мёртвые души" всегда актуален
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
beastly77
21:11
новость годовой давности
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
Китя.
21:08
Да по фиг на деда. Это играю сейчас в SILENT.HILL.f далеко уже ушёл школу прошёл. Вроде ты в нее играл прошёл её или нет ?
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
ark-bak
21:02
Так видюха не сгорела, чего стонет. А коннектор оплавился
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter