Однако существуют юридические препятствия на пути к созданию ядерного оружия в Германии, уточняет газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Германия больше не уверена, что Соединенные Штаты защитят ее в случае нападения другой страны, поэтому дискуссия о создании собственного ядерного оружия возобновилась, пишет газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS).

Подчеркивается, что Конрад Аденауэр уже рассматривал возможность наличия у Германии атомной бомбы. FAS оценивает, что союз Берлина с США уже не так надежен, как раньше. В статье отмечается, что вице-президент США Дж. Д. Вэнс «поставил под сомнение общие ценности Европы и Америки», а новая стратегия безопасности США «описывает ЕС как своего рода противника».

Поскольку «на Америку больше нельзя полагаться», звучат голоса, предполагающие, что партнеры США могут быть вынуждены создать собственные ядерные силы. Так считает Филип Х. Гордон, советник по национальной безопасности бывшего вице-президента США Камалы Харрис, отмечает газета.

FAS пишет, что в Европе есть две ядерные державы: Франция и Великобритания. Однако их ядерные арсеналы невелики. В июле Великобритания и Франция заявили, что будут «немедленно» реагировать на любую «критическую опасность» для Европы.

Прежде всего, американские ядерные бомбы хранятся в Германии и ряде других стран НАТО, напоминает FAS. Они готовы к применению в рамках программы НАТО по ядерному сотрудничеству. Председатель комитета по обороне Бундестага Томас Рёвекамп предлагает создать в рамках НАТО европейскую модель, аналогичную американской.

«Партнер поставляет боеголовки, а Германия — самолеты и экипажи», — заявил он газете.

FAS также отмечает, что в Германии «начинают говорить о создании атомной бомбы». Издание цитирует Райнера Моорманна, сотрудника исследовательского центра в Юлихе. Он считает, что Германия обладает техническими возможностями для создания собственной боеголовки в течение трех-пяти лет.

Обсуждение немецкой ядерной бомбы также продолжается за рубежом. Исследователи Мориц Грефрат и Марк Реймонд из Университета Оклахомы подчеркнули в журнале Foreign Affairs, что «независимые ядерные силы» не только защитят Германию в случае «внезапного вывода американских войск», но и помогут создать «независимую Европу».

Рассматривая недостатки и риски, связанные с такой идеей, FAS отмечает, прежде всего, что Германия является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия. Более того, если Германия «попытается заполучить бомбу, другие страны могут последовать её примеру, и начнётся гонка ядерных вооружений», добавляет газета. Канцлер Фридрих Мерц в настоящее время осторожно высказывается по этому вопросу. В октябре он заявил, что «пока» не рассматривает возможность создания ядерной бомбы.