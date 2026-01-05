В течение многих лет звонок в службу поддержки был последним оставшимся вариантом активации Windows без подключения к интернету. Теперь Windows можно активировать только онлайн.

В последние годы Microsoft пыталась предотвратить неофициальные способы активации Windows различными способами. Для систем без подключения к сети, для использования в сервисных центрах или в изолированных средах последним оставшимся автономным вариантом была так называемая телефонная активация. Теперь, судя по многочисленным сообщениям пользователей, Microsoft, похоже, отключила возможность активации Windows по телефону через службу поддержки Microsoft. По данным СМИ, проблема затрагивает не только Windows 11 и Windows 10, но и более старые версии, такие как Windows 7.

Первые признаки отключения появились в сообществе Microsoft в декабре 2025 года, как сообщает Neowin. Пользователь 3K пожаловался, что, по-видимому, больше невозможно активировать Windows по телефону. До этого момента активацию по телефону можно было найти через меню «Пуск» -> «Параметры» -> «Система» -> «Активация». Затем пользователям нужно было нажать «Активировать Windows сейчас» и выбрать вариант активации по телефону.

Однако любой, кто сейчас звонит по указанному номеру телефона, услышит автоматическое сообщение. Это сообщение перенаправляет звонящих к вариантам онлайн-активации на веб-сайте Microsoft. Если это не ошибка или временное решение, то ручная или телефонная активация Windows действительно может остаться в прошлом.

Однако Microsoft пока официально не объявила об этом изменении. Поэтому у пользователей, которые полагаются на это решение, еще есть надежда. Особенно учитывая, что в соответствующем документе поддержки компании-разработчика программного обеспечения до сих пор упоминается этот вариант. Однако остается под вопросом, насколько значительным было количество активных пользователей телефонной активации.

Если большое количество пользователей пожалуется, Microsoft может быть вынуждена — подобно тому, как это было с поддержкой Windows 10 — предоставить отсрочку. По крайней мере, в ЕС поддержка Windows 10 для частных пользователей продлена еще на год, до октября 2026 года.