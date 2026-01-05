Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Microsoft отключила активацию Windows в автономном режиме
В течение многих лет звонок в службу поддержки был последним оставшимся вариантом активации Windows без подключения к интернету. Теперь Windows можно активировать только онлайн.

В последние годы Microsoft пыталась предотвратить неофициальные способы активации Windows различными способами. Для систем без подключения к сети, для использования в сервисных центрах или в изолированных средах последним оставшимся автономным вариантом была так называемая телефонная активация.Теперь, судя по многочисленным сообщениям пользователей, Microsoft, похоже, отключила возможность активации Windows по телефону через службу поддержки Microsoft. По данным СМИ, проблема затрагивает не только Windows 11 и Windows 10, но и более старые версии, такие как Windows 7.

Первые признаки отключения появились в сообществе Microsoft в декабре 2025 года, как сообщает Neowin. Пользователь 3K пожаловался, что, по-видимому, больше невозможно активировать Windows по телефону. До этого момента активацию по телефону можно было найти через меню «Пуск» -> «Параметры» -> «Система» -> «Активация». Затем пользователям нужно было нажать «Активировать Windows сейчас» и выбрать вариант активации по телефону.

Однако любой, кто сейчас звонит по указанному номеру телефона, услышит автоматическое сообщение. Это сообщение перенаправляет звонящих к вариантам онлайн-активации на веб-сайте Microsoft. Если это не ошибка или временное решение, то ручная или телефонная активация Windows действительно может остаться в прошлом.

Однако Microsoft пока официально не объявила об этом изменении. Поэтому у пользователей, которые полагаются на это решение, еще есть надежда. Особенно учитывая, что в соответствующем документе поддержки компании-разработчика программного обеспечения до сих пор упоминается этот вариант. Однако остается под вопросом, насколько значительным было количество активных пользователей телефонной активации.

Если большое количество пользователей пожалуется, Microsoft может быть вынуждена — подобно тому, как это было с поддержкой Windows 10 — предоставить отсрочку. По крайней мере, в ЕС поддержка Windows 10 для частных пользователей продлена еще на год, до октября 2026 года.

#microsoft #windows #ос #активация windows
Источник: neowin.net
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
+
Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
6
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
5
Специалисты объяснили алгоритм выбора профилей DLSS и DLAA после обновления DLSS 4.5
+
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
США покидают 66 международных организаций
3
The New York Times: Танкеры у берегов Венесуэлы целыми группами начали поднимать российский флаг
+
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
4
В «Столото» рассказали, что победители не спешат забирать свои миллионные выигрыши в «Русском лото»
2
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
+
Видеокарты GeForce RTX 60 будут работать на основе чипов GR20x и выйдут в 2027 году
+
Процессоры AMD в несколько раз опережают модели Intel по продажам в немецком Amazon
+
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
6
Дженсен Хуанг: Будущее игровой индустрии за нейронным рендерингом
7
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с поддержкой NVIDIA G-SYNC Pulsar
+
Дженсен Хуанг подтвердил, что NVIDIA может возобновить производство видеокарт предыдущих поколений
2
Американские военные захватили российский танкер в Атлантике
4
Windows 11 26H1 будет выпущена весной для ограниченного списка устройств
+

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
17
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
98
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
15
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
18
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
12
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+

Сейчас обсуждают

samsonbl4
11:17
Интересная штука, но потребности в ней нету. Была бы потребность, появились бы время и финансы. А так стараюсь ограничить свои самоделки компьютерные, хоть и любитель, недавно только почти со всей нак...
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
samsonbl4
11:05
Чтобы поделиться готовым решением; поделиться чертежами из, которых можно взять нужные координаты для разных своих DIY проектов; Рассказать о то, что можно не делать работу самому, а отдать на аутсорс...
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Николай Олейник
10:53
Чукча не читатель? Ещё 21 дебил лайк поставил.. Статья о бюджетной сборке под ддр4. Как ты блять 7500f с ддр4 собрался собирать? Тупые
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
akzi
10:43
Есть неттопы с окулинк и тп, но eGPU сделано фабрично нифига не по уму, имхо! Огромный гробик, точно не на стену вешать( точно не за большой монитор( Там не тонкий блок питания, а будто уменьшенную ве...
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Китя.
10:39
Естественно лучше. Пусть амдешники по облизывают этот тест. им о таком результате только мечтать.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Garthar
10:25
Так есть новая теория же. Вся вселенная по сути находится внутри черной дыры и ее расширение какраз связано с продолжением поглощения материи извне. Да и по поводу расширения вселенной тоже огромная к...
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
Юрий Соколов
10:19
то его волновая природа не проявится (далее по тексту)
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
akzi
10:17
Первый минус - нагрев прямо за матрицей! разве что некоторые потолще старые тв, за которыми можно уместить... Второй минус - дисбаланс веса, уже не поровну, как чаще всего у тв, если у вас поворотн...
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Хвост ушастый
09:57
Находятся же еще верующие в черные дыры, и прочие кванты. Впрочем за деньги все бывает, любое проституирование. ЗЫ 7. Если Вы верите в существование «черных дыр», то, очевидно, что Вселенна...
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
Сергей Анатолич
09:30
В недалёком будущем в польше так же обоснуется правительство украины в изгнании! Прецеденты были, так что это дело времени.
Украина переносит часть производства БПЛА и ракет в Польшу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter