kosmos_news
Starlink переведёт тысячи спутников на более низкие орбиты
Перестройка орбиты призвана ускорить спуск выведенных из эксплуатации спутников и повысить безопасность на орбите.

Как сообщил вице-президент по технологиям Майкл Николс, в 2026 году спутниковый интернет-провайдер Starlink переведет на более низкие орбиты около 4400 спутников. Компания начнет «комплексную перестройку своей спутниковой группировки».
В частности, это означает, что спутники, находящиеся в настоящее время на орбите на высоте 550 километров, будут переведены на высоту 480 километров. Это решение призвано снизить риск столкновений, поскольку более низкая орбита будет менее загружена.

Еще одна причина перестройки орбиты — приближающийся «солнечный минимум», период низкой солнечной активности. Ожидается, что он достигнет своей самой низкой точки в начале 2030-х годов.

В настоящее время Солнце находится в своем солнечном максимуме. Наблюдается множество солнечных пятен, турбулентность на поверхности Солнца и, как следствие, усиление солнечного ветра и геомагнитных бурь, влияющих на Землю. Это приводит к увеличению плотности атмосферы Земли из-за её нагрева. В свою очередь, спутники вынуждены перемещаться на более высокие орбиты, чтобы избежать замедления из-за атмосферного трения и столкновения с Землей.

Когда активность Солнца снижается, плотность атмосферы снова уменьшается. Однако это не очень хорошо для спутников Starlink. Их запланированный срок службы составляет от 5 до 7 лет, после чего их необходимо вывести с орбиты. Однако на высоте 550 километров спутникам потребуется несколько лет, чтобы окончательно войти в атмосферу по окончании срока службы.

Заявление Starlink прозвучало всего через несколько недель после того, как один из ее спутников столкнулся с «аномалией» и выбросил небольшое количество объектов. Неясно, сколько времени потребуется этим фрагментам мусора, чтобы сгореть в атмосфере.

Всего за несколько дней до этого аппарат Starlink едва избежал столкновения с китайским спутником. По словам Николлса, инцидент произошел из-за недостаточной координации между Starlink и ее китайским конкурентом, компанией CAS Space.

#космос #интернет #starlink #спутники
Источник: x.com
