В испытании на YouTube-канале JerryRigEverything дорогой смартфон в целом показал не очень хорошие результаты.

Galaxy Z TriFold, смартфон Samsung с двойным складыванием, недавно поступил в продажу. Однако пока он предлагается только в Южной Корее. YouTube-канал JerryRigEverything получил один экземпляр и подверг его жесткому стресс-тесту.

Телефон, который стоит около $4000 и раскладывается в 10-дюймовый планшет, показал себя довольно плохо в различных тестах. В тесте на царапины поцарапалась не только мягкая пластиковая внутренняя поверхность, но и задняя панель оказалась не особенно устойчивой к таким повреждениям.

Однако смартфон показал самые плохие результаты в так называемом тесте на изгиб. Проблема оказалась не столько в двух шарнирах, сколько в ультратонком корпусе (толщина телефона всего 3,9 миллиметра), который очень легко гнется. Экран, конечно же, при этом портится. Аккумуляторы тоже могут гнуться. Это опасно, потому что при повреждении они могут загореться.