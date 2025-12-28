Комета продолжает двигаться в сторону Юпитера и постепенно исчезает из поля зрения многих приборов.

Астрономы из Лаборатории солнечной астрономии рассказали о нынешнем положении объекта 3I/ATLAS. Год подходит к концу, и вместе с ним с Землей прощается необычный межзвездный гость нашей Солнечной системы, как его в ноябре окрестили специалисты НАСА. Комета, которая занимала исследователей в течение нескольких месяцев, покидает внутреннюю часть Солнечной системы. Накануне, 27 декабря, небесное тело прошло на минимальном расстоянии от звезды Регул. Утром 28 декабря комета занимает следующее местоположение:

3I/ATLAS уже прошла свою ближайшую к нашей планете точку и теперь все больше удаляется от Солнца и Земли. Это знаменует собой конец редкого периода наблюдений. Регул является последней яркой звездой на пути объекта к Юпитеру. Траектория 3I/ATLAS теперь навсегда уносит её в глубины Млечного Пути, что подтверждает все ранее сделанные расчеты астрономов.

Комета является лишь третьим подтвержденным межзвездным объектом, обнаруженным астрономами на данный момент. Вскоре после обнаружения кометы 1 июля 2025 года системой предупреждения Atlas специалистам НАСА стало ясно, что 3I произошла из совершенно другой части галактики.

Траектория показывает, что она произошла не в окрестностях Солнца, а в регионе Млечного Пути, который значительно старше нашей Солнечной системы. В частности, расчеты показывают, что 3I/ATLAS происходит из так называемого «толстого диска» Млечного Пути. Эта зона звезд и газа сформировалась гораздо раньше, чем «тонкий диск», к которому также принадлежит Солнце.

В то время как Солнечной системе около 4,6 миллиарда лет, исследователи считают, что 3I/ATLAS может быть до семи миллиардов лет. Согласно статистическим моделям астрономов, она, по всей вероятности, является самой старой кометой из когда-либо наблюдавшихся.

3I/ATLAS уже преподнесла сюрпризы во время своего прохождения через внутреннюю часть Солнечной системы. 29 октября, приближаясь к ближайшей к Солнцу точке (перигелию), комета стала значительно ярче, чем предполагалось.

Для комет характерно увеличение яркости по мере приближения к Солнцу: тепло вызывает переход льда непосредственно в газ, который выходит из ядра и увеличивает кому и хвост. Однако этот эффект был более выражен у кометы 3I/ATLAS, чем у сопоставимых объектов. Необычное увеличение яркости было зафиксировано, среди прочих, космическими зондами STEREO-A и STEREO-B, солнечной обсерваторией SOHO и метеорологическим спутником GOES-19. Почему комета отреагировала интенсивнее, чем ожидалось, остается неясным.

По мере того, как 3I/ATLAS продолжает свой путь к внешней части Солнечной системы и постепенно исчезает из поля зрения многих приборов, начинается настоящий анализ для исследователей. Сочетание её возраста, происхождения и неожиданной активности делает комету особенно ценным объектом для изучения.