Предположительно, первый смартфон Apple со складным дисплеем выйдет в сентябре 2026 года.

Блог Apple iPhone-Ticker сообщает об утечке CAD-чертежей, которые, предположительно, дают представление о первом складном iPhone от Apple. Согласно сообщению, эта утечка подтверждает возможность выхода Apple на рынок складных устройств в 2026 году.

Ожидается, что складной iPhone будет иметь схожий форм-фактор с Samsung Galaxy Z Fold7Чертежи предоставлены производителем аксессуаров. Такие компании часто заранее раскрывают информацию, чтобы вовремя предложить подходящие аксессуары к запуску.

Изображение: iphone-ticker.deОпубликованные эскизы предполагают, что в сложенном виде iPhone будет значительно шире, чем аналогичные продукты конкурентов. При длине 83,8 мм он будет примерно на 11 мм шире, чем Galaxy Z Fold7. Размеры чем-то напоминают смартфон Microsoft с двумя дисплеями, Surface Duo.

Изображение: iphone-ticker.deВ любом случае, этим утечкам не следует верить на 100 процентов. Даже если чертежи CAD отражают текущее состояние дизайна, они не доказывают, что это готовый продукт. Есть предположения, что Apple выпустит устройство в сентябре 2026 года. Это означает, что презентация совпадет с выходом нового поколения iPhone 18.