kosmos_news
Утечка чертежей могла раскрыть необычный формат складного iPhone
Предположительно, первый смартфон Apple со складным дисплеем выйдет в сентябре 2026 года.

Блог Apple iPhone-Ticker сообщает об утечке CAD-чертежей, которые, предположительно, дают представление о первом складном iPhone от Apple. Согласно сообщению, эта утечка подтверждает возможность выхода Apple на рынок складных устройств в 2026 году.
Ожидается, что складной iPhone будет иметь схожий форм-фактор с Samsung Galaxy Z Fold7Чертежи предоставлены производителем аксессуаров. Такие компании часто заранее раскрывают информацию, чтобы вовремя предложить подходящие аксессуары к запуску.
Изображение: iphone-ticker.deОпубликованные эскизы предполагают, что в сложенном виде iPhone будет значительно шире, чем аналогичные продукты конкурентов. При длине 83,8 мм он будет примерно на 11 мм шире, чем Galaxy Z Fold7. Размеры чем-то напоминают смартфон Microsoft с двумя дисплеями, Surface Duo.
Изображение: iphone-ticker.deВ любом случае, этим утечкам не следует верить на 100 процентов. Даже если чертежи CAD отражают текущее состояние дизайна, они не доказывают, что это готовый продукт. Есть предположения, что Apple выпустит устройство в сентябре 2026 года. Это означает, что презентация совпадет с выходом нового поколения iPhone 18.

#apple #смартфон #складной iphone
Источник: iphone-ticker.de
Сейчас обсуждают

Alexander Muz
22:32
Да в чем проблема то... 10-ка после несложных манипуляций может критические обновы аж до 2028 года получать (а остальное и не нужно). А там глядишь за это время на ̶ ̶т̶е̶р̶п̶и̶л̶а̶х̶ бета-тестера...
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
AKS
22:25
малый боцманский загиб: 4 минуты кайфа... большой боцманский загиб: 8 минут потрясения...
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16% годовых
Chaтo-OverBoт
22:24
Есть мнение, что этих денег не будет. Как не будет и евросоюзика скоро.
Украина приветствует кредит от ЕС размере €90 млрд, несмотря на отсутствие соглашения по активам РФ
Chaтo-OverBoт
22:22
Сделка века между клошарами, йопть! И теперь одна сторона пошла шукать 50 лямов, а вторая - ракеты для С-300. Удачи обеим.
FT: Великобритания пересмотрит план военных расходов из-за финансовых проблем
Chaтo-OverBoт
22:21
Зашкварк, договорились - ещё не значит что выделяют. А так-то доо, очередное переможное выделение из шнобеля имеет место быть.
В ЕС договорились выделить Украине кредит в размере €90 млрд без использования российских активов
Chaтo-OverBoт
22:19
Очередная влажная мрiя из шнобеля блумберга, усиленно разжёвываемая нашим ресурсным зашкварком.
Bloomberg: Турция обсуждает возвращение России систем С-400
Вячеслав Безруков
22:07
Но UFS 3.0 в нормальных смартах по прежнему не будет,а 8K HDR по прежнему никому не нужно да и вообще HDR бесполезен потому что Моники с нужным сертификатом дороги.
Samsung официально представила Exynos 2600 как первый в мире 2 нм чип для смартфонов
REY_B_
22:01
Да просто раньше небыло спичек и зажигалок. А поджигать лес путём трения или высекания искр, дураков небыло. Да и и вообще, тогда и людей то было всего ничего.
Ученые подтвердили, что Арктика на Аляске горит как никогда за последние 3000 лет
E. S.
21:52
Глобальные потепленьщики все никак не напилят бабла.... При поддержке либро-гомоты. У них "такого никогда не было". А на Аляске массово находят кости теплокровных динозавров.
Ученые подтвердили, что Арктика на Аляске горит как никогда за последние 3000 лет
OhOtNiChEk
21:51
Использую винду 11 с момента выхода, перешел с 10 в тот же день, обновой. До сих пор стоит она же, пережила две смены железа. Всего один раз за годы, наткнулся на проблему, когда после обновы, переста...
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
