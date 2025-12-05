Астрофизик Ави Леб написал в своем блоге, что 3I/ATLAS летит гораздо быстрее по сравнению с искусственным космическим аппаратом Juice.

Астрофизик и профессор Гарварда Ави Леб проанализировал новые снимки межзвёздного объекта 3I/ATLAS, полученные навигационной камерой межпланетной станции Европейского космического агентства (ЕКА) Juice. Он обратил внимание на два ярко выраженных хвоста кометы и огромную скорость объекта.

Снимок 3I/ATLAS 2 ноября 2025 года. Изображение: ЕКА29 октября, достигнув перигелия на расстоянии 202,9 миллиона километров от Солнца, комета была скрыта за Солнцем для наблюдения за ней с Земли. Неделю спустя 3I/ATLAS приблизился к станции Jupiter Icy Moons Explorer (Juice), которая использовала пять научных приборов для наблюдения за кометой. Инструменты собирали данные о составе и форме газопылевого шлейфа вокруг 3I/ATLAS. Данные будут переданы на Землю в феврале.

Ави Леб отметил присутствие на изображении светящегося гало из газа и пыли (кома), окружающего комету. Также, по словам ученого, на снимках заметны два хвоста. Juice снимал 3I/ATLAS с помощью своей бортовой навигационной камеры.

Снимок был сделан 2 ноября во время первого сеанса наблюдения Juice за 3I/ATLAS. Через два дня космический аппарат и загадочная комета максимально сблизились на расстоянии около 66 миллионов километров. Ави Леб напоминает, что 3I/ATLAS максимально приблизится к Юпитеру 16 марта 2026 года. Между тем, Juice очень близко подойдет к газовому гиганту только в июле 2031 года. То есть 3I/ATLAS и Juice фактически встретились в ноябре, но межзвездный объект летит гораздо быстрее искусственного космического объекта, приходит к выводу астрофизик.