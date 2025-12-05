Роскомнадзор объявил 4 декабря, что заблокировал в России приложение для видеозвонков FaceTime и мессенджер с исчезающими после просмотра или через 24 часа фото и видео Snapchat.

4 декабря Роскомнадзор ограничил доступ к сервису видеозвонков FaceTime, предлагаемому устройствами Apple, а также заблокировал доступ к мессенджеру Snapchat, сообщило государственное информационное агентство РИА Новости. По мнению отвечающего за регулирование рынка телекоммуникаций ведомства, эти платформы «использовались преступниками». На какое-то время FaceTime стал в России альтернативой WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), который уже частично заблокирован регулятором. Как ранее неоднократно заявлял депутат и глава комитета по информполитике в Госдуме Сергей Боярский, в этом году на российском рынке появился очень хорошо защищенный аналог зарубежных мессенджеров под названием MAX. Пользователи стали массово переходить на отечественную разработку, которая оперативно реагирует на жалобы пользователей.

В заявлении Роскомнадзора сказано, что «FaceTime используется для организации и проведения террористических актов на территории страны, вербовки преступников, мошенничества и других преступлений против граждан России». Что касается Snapchat, то он был заблокирован по практически аналогичным причинам. В четверг москвичи сообщили о проблемах с приложением FaceTime, на их устройствах отображалось сообщение «пользователь недоступен».

Ранее, 3 декабря, Роскомнадзор заблокировал американскую игровую платформу Roblox.