Астрофизик Ави Леб рассказал, что способные нести устойчивые формы жизни астероиды из межзвёздного пространства могли сталкиваться с Землёй до полумиллиарда раз за всю историю планеты

Профессор Гарварда Ави Леб, известный своими исследованиями межзвездного объекта 3I/ATLAS, накануне выступил перед руководителями крупных компаний и ответил на самые интересные вопросы участников мероприятия. Естественно, учитывая шумиху вокруг кометы 3I/ATLAS, больше всего гостей интересовало научное обоснование самой возможности существования внеземной жизни и ее влияния на нашу планету. Об этом ученый рассказал в своем блоге на Medium.

Ави Леб объяснил, что метровые камни из межзвёздного пространства могут сталкиваться с Землёй примерно раз в десятилетие, что в сумме составляет до полумиллиарда таких столкновений за всю историю планеты. Если бы какой-либо из этих астероидов нес устойчивые формы жизни, пережившие межзвёздное путешествие, Земля могла бы подвергнуться их воздействию.

Однако, отмечает ученый, если бы некая внеземная цивилизация решила привнести на Землю жизнь, то наша галактическая история могла бы быть совсем другой. Леб напоминает, что Солнце образовалось относительно недавно по меркам Вселенной. Дело в том, что возраст Вселенной составляет 13,8 миллиарда лет — ровно в три раза больше возраста Солнца. То есть, большинство звёзд образовалось за миллиарды лет до Солнца. У цивилизации, существующей в районе более ранней звезды, было бы достаточно времени, чтобы вмешаться в историю жизни на Земле.

Леб подчеркивает, что, по сути, неизвестно, какой объём объектов проходил или проходит через внутреннюю часть Солнечной системы. Современные телескопы не могут обнаружить даже отражение солнечного света от объектов, меньших, чем самая большая ракета, Starship. Кроме того, объекты, двигающиеся на порядки быстрее космического корабля, будут выглядеть на снимках неба как слабая полоска и их не заметят астрономы.

В заключении Ави Леб сказал, что, если бы власти действительно хотели по-настоящему узнать о редких космических объектах, то вложили бы значительную часть военного бюджета по всему миру в исследование космоса. В конце ноября стало известно, что за 70 лет космических наблюдений появились лишь незначительные свидетельства внеземной жизни. Инвестиции в размере триллиона долларов в год, полагает профессор Гарварда, привели бы к обнаружению всех межзвёздных объектов размером больше кубсата, проходящих через орбиту Земли вокруг Солнца.