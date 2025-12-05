Сайт Конференция
Блоги
kosmos_news
Профессор Леб не исключает воздействия на Землю внеземных форм жизни
Астрофизик Ави Леб рассказал, что способные нести устойчивые формы жизни астероиды из межзвёздного пространства могли сталкиваться с Землёй до полумиллиарда раз за всю историю планеты

Профессор Гарварда Ави Леб, известный своими исследованиями межзвездного объекта 3I/ATLAS, накануне выступил перед руководителями крупных компаний и ответил на самые интересные вопросы участников мероприятия. Естественно, учитывая шумиху вокруг кометы 3I/ATLAS, больше всего гостей интересовало научное обоснование самой возможности существования внеземной жизни и ее влияния на нашу планету. Об этом ученый рассказал в своем блоге на Medium.
Ави Леб объяснил, что метровые камни из межзвёздного пространства могут сталкиваться с Землёй примерно раз в десятилетие, что в сумме составляет до полумиллиарда таких столкновений за всю историю планеты. Если бы какой-либо из этих астероидов нес устойчивые формы жизни, пережившие межзвёздное путешествие, Земля могла бы подвергнуться их воздействию.

Однако, отмечает ученый, если бы некая внеземная цивилизация решила привнести на Землю жизнь, то наша галактическая история могла бы быть совсем другой. Леб напоминает, что Солнце образовалось относительно недавно по меркам Вселенной. Дело в том, что возраст Вселенной составляет 13,8 миллиарда лет — ровно в три раза больше возраста Солнца. То есть, большинство звёзд образовалось за миллиарды лет до Солнца. У цивилизации, существующей в районе более ранней звезды, было бы достаточно времени, чтобы вмешаться в историю жизни на Земле.

Леб подчеркивает, что, по сути, неизвестно, какой объём объектов проходил или проходит через внутреннюю часть Солнечной системы. Современные телескопы не могут обнаружить даже отражение солнечного света от объектов, меньших, чем самая большая ракета, Starship. Кроме того, объекты, двигающиеся на порядки быстрее космического корабля, будут выглядеть на снимках неба как слабая полоска и их не заметят астрономы.

В заключении Ави Леб сказал, что, если бы власти действительно хотели по-настоящему узнать о редких космических объектах, то вложили бы значительную часть военного бюджета по всему миру в исследование космоса. В конце ноября стало известно, что за 70 лет космических наблюдений появились лишь незначительные свидетельства внеземной жизни. Инвестиции в размере триллиона долларов в год, полагает профессор Гарварда, привели бы к обнаружению всех межзвёздных объектов размером больше кубсата, проходящих через орбиту Земли вокруг Солнца.

#космос #астрономия #земля #3i/atlas
Источник: avi-loeb.medium.com
Сейчас обсуждают

[IRanPast]
09:52
Так первая мысль и была, что Канада со штатами воевать собралась
США одобрили продажу Канаде большого количества авиабомб за $2,68 млрд
bretor
09:51
И чем она вам не угодила? У меня их две, одна старая в коробке на 8Мб (про запас) и новая низкопрофильная 6Гб на втором ПК. Ваши попугаи не имеют смысла, например для игр на 2 ПК (куда потом встала 30...
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
si-cat
09:41
Каклам перепихнут :)) В Канаде самая большая каклодиаспора (ну и лобби, понятно), началась ещё с конца 19 века.
США одобрили продажу Канаде большого количества авиабомб за $2,68 млрд
222
09:38
лишь без сильных недоженщин и негров на Руси
AMD Ryzen 7 9850X3D будет иметь TDP 120 Вт
Кот Шрёдингера
09:38
С США, Трамп ведь захотел себе новый штат. А Канада против. Вот поэтому и купила ракеты у США что бы бомбить США.
США одобрили продажу Канаде большого количества авиабомб за $2,68 млрд
[IRanPast]
09:37
в Берлине 10 лет ремонтировали аэропорт. Откуда у них деньги на мега проект?
Между Лондоном и городами Германии планируют запустить высокоскоростные железнодорожные маршруты
ark-bak
09:31
Харя треснет
Профессор Леб не исключает воздействия на Землю внеземных форм жизни
Кот Шрёдингера
09:27
Если Кришна сказал, значит так и есть. Индусы, они ведь не ошибаются. Особенно те, которые Микрософт вгоняют в чёрную пропасть и те которые чуть не утопили Интел.
Генеральный директор IBM не верит в создание искусственного сверхинтеллекта в обозримом будущем
si-cat
09:27
Одна ракета - и нету "корвету" 🤣🤣🤣
Румыния приобрела у Турции патрульный корабль и планирует сделать из него корвет
dimkahon
09:17
Да у него там SLI
Видеокарту 3dfx Voodoo2 из 90-х заставили работать с Ryzen 9 9900X в Windows 11
