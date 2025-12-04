Согласно новому докладу Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС), странами с наилучшим качеством воздуха являются Исландия и Финляндия.

Европейское агентство по охране окружающей среды опубликовало отчёт, в котором говорится, что качество воздуха в государствах-членах ЕС улучшается, и ежегодно из-за мелкодисперсных частиц умирает меньше людей. Тем не менее, в 2023 году преждевременно из-за загрязнения воздуха умерло более 180 000 человек.

В течение 19 лет в Европейском союзе снижается предполагаемое воздействие на здоровье трёх основных загрязнителей воздуха (твёрдых частиц, диоксида азота и озона). В период с 2005 по 2023 год число преждевременных смертей, вызванных мелкодисперсными частицами, в ЕС сократилось на 57%. Это означает, что одна из целей ЕС по достижению нулевого уровня загрязнения к 2030 году была достигнута в 2023 году, на семь лет раньше запланированного срока. Цель заключалась в снижении негативного воздействия загрязнения воздуха на здоровье (т.е. преждевременной смертности) более чем на 55% к 2030 году.

Несмотря на это, 95% жителей европейских городов подвергаются воздействию загрязненного воздуха. Уровень этого загрязнения превышает стандарты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В странах Восточной и Юго-Восточной Европы сообщают о самых серьезных проблемах со здоровьем, связанных с высоким уровнем загрязнения воздуха. В 2023 году наихудшая ситуация наблюдалась в Италии, где около 43 000 человек умерли из-за воздействия мелких твердых частиц.

Странами с наилучшим качеством воздуха были Исландия и Финляндия. В Финляндии в 2023 году было зарегистрировано 34 случая смерти, связанных с воздействием твердых частиц. В этой стране проблема практически решена: уровень смертности снизился на 97,5% в период с 2005 по 2023 год. В Исландии в 2023 году не было зарегистрировано ни одного случая смерти, связанного с концентрацией твердых частиц свыше 5 мкг/м³ (микрограммов на кубический метр). При более низких концентрациях был зарегистрирован лишь 71 случай смерти.