Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Россия планирует увеличить поставки нефти в Индию
Ожидается, что детали будущих контрактов обсудит российская делегация во главе с президентом Владимиром Путиным во время предстоящего визита в Индию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва планирует увеличить поставки нефти в Индию. Он считает, что снижение импорта может продлиться лишь «кратковременно», сообщает Reuters. Информацию подтверждает Bloomberg: индийские НПЗ возобновили закупки сырой нефти у Москвы по сниженной цене. Кремль согласился на скидку в 5 долларов за баррель.

Детали взаимного сотрудничества, как ожидается, обсудит российская делегация во главе с президентом Владимиром Путиным во время предстоящего визита в Индию. Также ранее сообщалось, что Нью-Дели заинтересован в российских самолетах Су-57 и ЗРК С-500.
В ходе онлайн-пресс-конференции с индийскими журналистами Песков подчеркнул, что Россия «остается важным поставщиком энергоносителей для Индии». Представитель Кремля также добавил, что необходимо «создать торговые механизмы, не подверженные влиянию третьих стран».

Как подчеркивает американское информационное агентство, два крупнейших государственных НПЗ Индии (Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum) закупили российскую нефть с поставкой в январе. При этом НПЗ Nayara Energy (частично принадлежащий «Роснефти») перерабатывает только российскую нефть.

По данным Reuters, компания Reliance Industries, ранее крупнейший покупатель российской нефти в Индии, объявила, что 22 октября (в день введения санкций) отгрузила предварительно заказанные партии нефти из РФ и будет обрабатывать любые партии, поступающие после 20 ноября, на своих НПЗ.

Тем не менее, Reliance Industries заверила, что будет соблюдать санкции, введенные Западом, и перенаправит поставки на Ближний Восток и в Бразилию. В результате западных санкций некоторые индийские НПЗ, такие как Mangalore Refinery and Petrochemicals, Hindustan Petroleum и HPCL-Mittal Energy, прекратили закупки российской сырой нефти, но это, очевидно, не продлится долго.

В конце ноября данные S&P Global Commodities at Sea (CAS) показали, что экспорт российской нефти в Индию сократился на 57%, а в Китай — чуть более чем на 73%. Нью-Дели ограничил импорт из Москвы до минимума с 2022 года, а местные НПЗ были готовы покупать нефть только у компаний, не подпадающих под санкции США.

Вероятно, премьер-министр Моди в первую очередь заботится об интересах Индии и готов к переговорам (политическим и деловым) как с Трампом, так и с Путиным. 

#россия #индия #нефть #российская нефть #энергоресурсы
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Перу нашли затерянный «город в облаках» — 100 древних построек цивилизации Чачапойя
1
Испытания системы автоматической посадки на лайнере SJ-100 начались в Жуковском
+
NVIDIA выпустила первый драйвер серии 590 без поддержки видеокарт Maxwell, Pascal и Volta
+
Археологи в мексиканском районе Балькон-де-Монтесума нашли квадратный человеческий череп
2
Logitech представила беспроводную механическую клавиатуру Alto Keys K98M с годом автономной работы
+
Samsung подтвердила, что Exynos 2600 станет новым флагманским чипсетом для смартфонов компании
+
Ars Technica: Игровая производительность SteamOS оказалась существенно ниже оной у Windows 11 25H2
1
Россия отказывается от реализации очередного транспортного мегапроекта
3
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
9
19FortyFive: в условном противостоянии истребителей российский Су-57 может победить китайский J-35A
+
Micron полностью закрывает свой суббренд Crucial, выпускавший ОЗУ и SSD для потребительского рынка
4
Обновлённый список совместимых с Windows 11 процессоров Intel выглядит запутанным и неточным
3
Новый драйвер NVIDIA GeForce Game Ready 591.44 добавил поддержку 32-битного PhysX видеокартам RTX 50
2
Артемий Лебедев: WhatsApp должен быть задушен и нам не надо переживать на эту тему
8
В Хорватии нашли редкие серебряные монеты эпохи Первого крестового похода
1
Samsung опубликовала на YouTube посвящённый Exynos 2600 полуминутный трейлер
+
ASRock выпустила материнскую плату с шестью разъёмами DIMM для оперативной памяти DDR4 и DDR5
3
Минобороны Румынии сообщило о нейтрализации украинского морского дрона
1
Micron перестанет выпускать оперативную память и SSD для потребительского рынка
+
8 ГБ видеопамяти Steam Machine создают проблемы в играх под SteamOS
+

Популярные статьи

7 актуальных процессоров для экономных игровых сборок ПК с памятью DDR4 в конце 2025 года
3
Эпическая битва nVidia GeForce RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X против Intel Arc A750 8Gb GDDR6
8
Юбилей NeocoreGames — как маленькая студия 20 лет делает игры с душой для геймеров
1
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
50
10 интересных настольных игр 2025 года
+
Обзор ноутбука-транформера NinKear YBOOK 15
+
«Точка замерзания», «Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение» — краткий обзор фильмов
+

Сейчас обсуждают

[IRanPast]
13:30
Ты можешь дальше сливаться в унитаз. Ты всегда был мелким криворукий ездюком в унитаз
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Терминатор
13:29
Так ты говоришь амд гонится не сбрасывает частоты покажи тест OCCT и докажи. у меня нет процессора амуде. я же не могу тебе верить на словл что амуже это хорошо.
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
[IRanPast]
13:27
Сперва твоё, снятое на телефон, собранное твоими кривыми руками. И твои манипуляции из третьего класса со мной не прокатят
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
slikts
13:26
Министр Писториус наверное и НЕ знает, что спутники есть и у других стран! Скоро из окна выпрыгнет...
Sueddeutsche Zeitung: Российские спутники пролетают над Германией несколько раз в день
Терминатор
13:25
Так ты говоришь что амуде гонится не сбрасывает частоты докажи есть же тест OCCT. докажи.
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
[IRanPast]
13:23
Своё сперва показываешь, чтоб тебя в очередной раз размазать. И ты снимаешь на телефон чтоб не подсунул нам сворованное.
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Терминатор
13:20
Так покажи тест OCCT хотя бы минутный или слабо и посмотрим на каких частотах работает процессор или эта тайна. Вроде не глупый все понимаешь о чем речь.
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Никита Абсалямов
13:17
Ну судя по статистике Авито - вам очень повезло, ибо карт там дохлых на Hynix в избытке.
Эпическая битва nVidia GeForce RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X против Intel Arc A750 8Gb GDDR6
[IRanPast]
13:17
Так ты объясни, лжец, чо ты визжал на весь сайт, когда тебе люди показывали свои тесты, и у них значения были выше?
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Никита Абсалямов
13:15
Это для того чтоб не было сомнений в реальности тестирования. А то нынче развелось деятелей которые тесты копипастой делают с чужих статей, а текст им пишут нейросети. Да и графики из 2х полосок смот...
Эпическая битва nVidia GeForce RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X против Intel Arc A750 8Gb GDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter