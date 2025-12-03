Ожидается, что детали будущих контрактов обсудит российская делегация во главе с президентом Владимиром Путиным во время предстоящего визита в Индию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва планирует увеличить поставки нефти в Индию. Он считает, что снижение импорта может продлиться лишь «кратковременно», сообщает Reuters. Информацию подтверждает Bloomberg: индийские НПЗ возобновили закупки сырой нефти у Москвы по сниженной цене. Кремль согласился на скидку в 5 долларов за баррель.

Детали взаимного сотрудничества, как ожидается, обсудит российская делегация во главе с президентом Владимиром Путиным во время предстоящего визита в Индию. Также ранее сообщалось, что Нью-Дели заинтересован в российских самолетах Су-57 и ЗРК С-500.

В ходе онлайн-пресс-конференции с индийскими журналистами Песков подчеркнул, что Россия «остается важным поставщиком энергоносителей для Индии». Представитель Кремля также добавил, что необходимо «создать торговые механизмы, не подверженные влиянию третьих стран».

Как подчеркивает американское информационное агентство, два крупнейших государственных НПЗ Индии (Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum) закупили российскую нефть с поставкой в январе. При этом НПЗ Nayara Energy (частично принадлежащий «Роснефти») перерабатывает только российскую нефть.

По данным Reuters, компания Reliance Industries, ранее крупнейший покупатель российской нефти в Индии, объявила, что 22 октября (в день введения санкций) отгрузила предварительно заказанные партии нефти из РФ и будет обрабатывать любые партии, поступающие после 20 ноября, на своих НПЗ.

Тем не менее, Reliance Industries заверила, что будет соблюдать санкции, введенные Западом, и перенаправит поставки на Ближний Восток и в Бразилию. В результате западных санкций некоторые индийские НПЗ, такие как Mangalore Refinery and Petrochemicals, Hindustan Petroleum и HPCL-Mittal Energy, прекратили закупки российской сырой нефти, но это, очевидно, не продлится долго.

В конце ноября данные S&P Global Commodities at Sea (CAS) показали, что экспорт российской нефти в Индию сократился на 57%, а в Китай — чуть более чем на 73%. Нью-Дели ограничил импорт из Москвы до минимума с 2022 года, а местные НПЗ были готовы покупать нефть только у компаний, не подпадающих под санкции США.

Вероятно, премьер-министр Моди в первую очередь заботится об интересах Индии и готов к переговорам (политическим и деловым) как с Трампом, так и с Путиным.