Автосервис утверждает, что дефектные аккумуляторы также встречаются в моделях Tesla, продаваемых в Европе.

Срок службы аккумулятора Tesla существенно зависит от места его производства, выяснила известная хорватская автомастерская EV Clinic. По их данным, качество аккумуляторов Tesla, произведенных на разных заводах, существенно различается.

Основной критике подвергаются аккумуляторы с завода LG в Нанкине, Китай. По данным EV Clinic, аккумуляторы LG NCM811 демонстрируют критическую деформацию уже после 240 000 километров пробега. В отличие от них, у аккумуляторов Panasonic, производимых в США, не выявлено подобных проблем даже после более чем 400 000 километров пробега.

В первую очередь, сообщается, что дефектными являются только никель-марганцево-кобальтовые (NMC) аккумуляторы с завода LG. Эти некачественные аккумуляторы используются в версиях Long Range и Performance различных моделей Tesla, которые также продаются в Европе.

Компания EV Clinic также выявила ещё одну проблему аккумуляторов LG NCM811. Их практически невозможно отремонтировать, что хорватская мастерская объясняет чрезмерно высоким сопротивлением. Внутреннее сопротивление значительно более качественных аккумуляторов Panasonic достигает 28 мегаом (мОм) при выходе из строя. EV Clinic сообщает, что аккумуляторы LG имеют такое же значение даже в новом состоянии.

В более качественных аккумуляторах Panasonic можно заменить отдельные неисправные компоненты и, таким образом, его восстановить. С аккумуляторами LG это невозможно, поскольку элементы также демонстрируют повышенное сопротивление и выходят из строя вскоре после замены. Из-за этого каскадного эффекта традиционные методы ремонта бесполезны и экономически нецелесообразны, пишет EV Clinic в своём анализе.