В Госдуме заявили о завершающей стадии процесса импортозамещения WhatsApp
Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил о завершении работы по импортозамещению WhatsApp — пользователи все чаще переходят на мессенджер MAX, заявил глава думского комитета по информполитике

Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский высказался по поводу процесса импортозамещения иностранного мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По его словам, хорошей альтернативой является российская разработка — приложение MAX. Именно на этой платформе парламентарий и разместил соответствующую публикацию.
Ранее, в августе, Роскомнадзор объявил о частичной блокировке WhatsApp и Telegram в России. В Госдуме высоко оценили эффективность ограничения звонков в этих мессенджерах, отметив, что после соответствующих мер пользователи стали массово переходить на отечественную разработку — приложение MAX. Сергей Боярский отмечал эффективность национального продукта (оперативное реагирование модераторов на жалобы пользователей и пр.).

В конце ноября появилась информация, что готовится полная блокировка WhatsApp. По словам официальных лиц, это связано с мошенничеством, совершаемым через эти приложения. Ограничения на работу WhatsApp действуют в России уже более трех месяцев. Многие эксперты уже отмечали, что главная цель властей — привлечь пользователей на российский мессенджер Max. Как отметил Сергей Боярский, в данный момент «работа по импортозамещению WhatsApp успешно завершается». Депутат связывает это с очень быстрым развитием MAX.

Сергей Михайлович уточнил, что с августа у WhatsApp было много времени, чтобы установить диалог с регулирующими органами России. Однако представители компании не пошли на контакт. Другой депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по информполитике Андрей Свинцов, 28 ноября сказал, что «полный запрет WhatsApp может произойти в течение четырех-шести месяцев».

#telegram #whatsapp #мессенджер #приложение #max #россии
Источник: lenta.ru
Сейчас обсуждают

Алекс Демидов
08:49
Над Россией солнце другое. Оно сертифицировано Росавиацией, Роскомнадзором и Роскосмосом.
Масштабная замена ПО на самолетах Airbus A320 не касается России
222
08:34
по спб и так бесплатно, но кто то мамке наворованные миллионы переводит ...
В Госдуме предложили отменить комиссию на банковские переводы между близкими родственниками
_x86_64s
08:29
но надо отдать должное нытье стабильное, неподходит но мы будем про это писать, афтор нытье никому не интересно, пиши про победителей твоих заездов, про виндовс Хп
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Blackengine
08:29
Что она будет с дроном, управляемым по оптике?
В Индии разработали патрульную машину Indrajaal Ranger для борьбы с дронами, управляемую ИИ
_x86_64s
08:26
божечьки какой срач на ноуте, банан чище....
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Сергей Анатолич
08:10
А чо не в австралией? Поближе никого небыло? Или так деньги воровать легче? Одни вопросы.
Норвегия и Украина договорились о совместном производстве БПЛА со следующего года
Сергей Анатолич
08:08
Американцы безо всяких технологий на Луну "летали". Зачем искать нужные технологии, если есть Голливуд?
Лётчик-космонавт Юрчихин: говорить о колонизации Марса преждевременно из-за отсутствия технологий
Сергей Анатолич
08:04
Ну не жили рядом, а скорее всего одни других на этом месте просто сожрали. Вот Люська на этом месте заточила слегка прожаренного "Australopithecus deyiremeda", одна Burtele Foot от него и осталась. ?...
Палеонтологи обнаружили доказательства существования 3,5 миллиона лет назад двух разных видов людей
lеad
07:34
По соседству ехидно ухмыляется всемирно известная страна по экспорту кокоса (Колумбия), но там все чисто, как и у остальных у кого рыльце в пудре (там почти вся латинская Америка в списке)
WSJ: Трамп не исключил применения силы в случае отказа Мадуро уйти добровольно в отставку
Олег Питковский
07:29
Сара слишком постарела, ИИ победил)))
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
