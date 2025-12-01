Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский высказался по поводу процесса импортозамещения иностранного мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По его словам, хорошей альтернативой является российская разработка — приложение MAX. Именно на этой платформе парламентарий и разместил соответствующую публикацию.
Ранее, в августе, Роскомнадзор объявил о частичной блокировке WhatsApp и Telegram в России. В Госдуме высоко оценили эффективность ограничения звонков в этих мессенджерах, отметив, что после соответствующих мер пользователи стали массово переходить на отечественную разработку — приложение MAX. Сергей Боярский отмечал эффективность национального продукта (оперативное реагирование модераторов на жалобы пользователей и пр.).
В конце ноября появилась информация, что готовится полная блокировка WhatsApp. По словам официальных лиц, это связано с мошенничеством, совершаемым через эти приложения. Ограничения на работу WhatsApp действуют в России уже более трех месяцев. Многие эксперты уже отмечали, что главная цель властей — привлечь пользователей на российский мессенджер Max. Как отметил Сергей Боярский, в данный момент «работа по импортозамещению WhatsApp успешно завершается». Депутат связывает это с очень быстрым развитием MAX.
Сергей Михайлович уточнил, что с августа у WhatsApp было много времени, чтобы установить диалог с регулирующими органами России. Однако представители компании не пошли на контакт. Другой депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по информполитике Андрей Свинцов, 28 ноября сказал, что «полный запрет WhatsApp может произойти в течение четырех-шести месяцев».