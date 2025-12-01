Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил о завершении работы по импортозамещению WhatsApp — пользователи все чаще переходят на мессенджер MAX, заявил глава думского комитета по информполитике

Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский высказался по поводу процесса импортозамещения иностранного мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По его словам, хорошей альтернативой является российская разработка — приложение MAX. Именно на этой платформе парламентарий и разместил соответствующую публикацию.

Ранее, в августе, Роскомнадзор объявил о частичной блокировке WhatsApp и Telegram в России. В Госдуме высоко оценили эффективность ограничения звонков в этих мессенджерах, отметив, что после соответствующих мер пользователи стали массово переходить на отечественную разработку — приложение MAX. Сергей Боярский отмечал эффективность национального продукта (оперативное реагирование модераторов на жалобы пользователей и пр.).

В конце ноября появилась информация, что готовится полная блокировка WhatsApp. По словам официальных лиц, это связано с мошенничеством, совершаемым через эти приложения. Ограничения на работу WhatsApp действуют в России уже более трех месяцев. Многие эксперты уже отмечали, что главная цель властей — привлечь пользователей на российский мессенджер Max. Как отметил Сергей Боярский, в данный момент «работа по импортозамещению WhatsApp успешно завершается». Депутат связывает это с очень быстрым развитием MAX.

Сергей Михайлович уточнил, что с августа у WhatsApp было много времени, чтобы установить диалог с регулирующими органами России. Однако представители компании не пошли на контакт. Другой депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по информполитике Андрей Свинцов, 28 ноября сказал, что «полный запрет WhatsApp может произойти в течение четырех-шести месяцев».