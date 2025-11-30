Новые бронеавтомобили вышли на этап квалификационных испытаний, они разработаны по заказу частной фирмы, а не украинской армии.

В пятницу, 28 ноября, частная украинская компания «УкрАрмоТех» объявила в социальных сетях о начале полевых испытаний двух новых бронемашин: УАТ-Д «Гюрза-03» и УАТ-«Десна». Первая модель была разработана для безопасной перевозки боеприпасов. В настоящее время все тактические транспортные и боевые машины, включая «Гюрзу-01» и «Гюрзу-02» на шасси Dodge и Toyota соответственно, позволяют перевозить военнослужащих, снаряжение, предметы снабжения и боеприпасы в одном десантном отделении. Это было небезопасно, подчёркивает компания. Поэтому была разработана полностью закрытая кабина на пять человек, а грузовой отсек для перевозки боеприпасов был отделён от десантного отделения.

Кроме того, модульная конструкция позволяет размещать на платформе «Гюрза-03» (на этот раз на шасси Ford) различное оборудование массой до 3 тонн. В частности, платформа может быть сконфигурирована для установки разведывательно-дозорной машины, мобильных комплексов ПВО, радиолокационных станций и лёгких артиллерийских систем (миномётов). Однако основное назначение нового БТР — безопасная перевозка личного состава, грузов, боеприпасов и миномётов.

Второй испытываемой платформой стал тактический автомобиль «Десна». Этот автомобиль разработан на шасси собственной разработки. Как известно, на Украине предпринималось несколько попыток создания многоцелевого внедорожника повышенной проходимости, однако эти проекты так и не были реализованы и запущены в серийное производство.

«Десна» – новая модель многоцелевого полноприводного автомобиля полной массой до 8 тонн. Автоматическая коробка передач и двигатель надежны и просты в обслуживании, а также используются в других автомобилях производства компании.

«Десна», как и семейство «Гюрза», имеет модульную конструкцию: её можно сконфигурировать как штабной автомобиль или машину медицинской эвакуации, а версия пикап оснащается как закрытым, так и открытым задним грузовым отсеком. Оба варианта отличаются оптимальным распределением веса по осям, что обеспечивает надёжную работу даже в условиях сложного рельефа.