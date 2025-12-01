Сайт Конференция
kosmos_news
В Испании начались испытания новой неядерной подводной лодки собственной разработки S-82
В случае успешных швартовных и ходовых испытаний на вооружение ВМФ она поступит в 2026 году.

Министерство обороны Испании объявило о начале швартовных и ходовых испытаний новейшей подводной лодки класса S-80 Plus, Narciso Monturiol (S-82), второй из четырёх заказанных.Фото: Министерство обороны ИспанииМинистерство обороны Испании первоначально заказало четыре подводные лодки по программе S-80 в 2004 году. Первая лодка вступила в строй в 2023 году. Строительство Narciso Monturiol (S-82), начавшееся в 2009 году, было завершено только 3 октября этого года. Сдача запланирована на 2026 год. Оставшиеся две подводные лодки, S-83 и S-84, строятся с 2010 и 2011 годов соответственно, а сдача запланирована на 2028 и 2029 годы.Длина корпуса S-82 составляет 80 м, а водоизмещение — около 2400 т. Это одна из крупнейших на Западе подводных лодок с неядерной энергетической установкой. Первоначальный проект предусматривал длину 71 м и водоизмещение 1740 т. Изменения были связаны с увеличением массы подводных лодок на 75–100 т, что негативно сказывалось на их плавучести. С помощью специалистов компании General Dynamics Electric Boat были добавлены три новые секции корпуса. О завершении модернизации было объявлено в сентябре 2014 года. В 2016 году Министерство обороны возобновило программу строительства.

S-82 оснащена воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ) BEST (Bio-Ethanol Stealth Technology) мощностью 300 кВт, основанной на топливных элементах от UTC Power, использующих водород, получаемый при разложении биоэтанола, и биоэтанольным реактором от Abengoa Innovation. Корабль оснащен тремя дизельными двигателями мощностью 1200 кВт каждый. Примечательно, что третий корабль серии получит ВНЭУ BEST сразу, в то время как первые два — только во время капитального ремонта. До этого времени они будут использовать бортовой электродвигатель мощностью 3500 кВт.

Все новые корабли вооружены тяжелыми торпедами DM2A4 Seehecht калибра 533 мм и Mark 48, противокорабельными ракетами UGM-84 Harpoon и морскими минами SAES. Ранее планировалось, что они также будут вооружены крылатыми ракетами UGM-109 «Томагавк» для атаки наземных целей.

#нато #флот #испания #подводные лодки
Источник: x.com
Сейчас обсуждают

Felix
23:52
Спору нет, все эти операционки мало кому нужны на десктопе... Но насчет такой уж великолепной совместимости на Windows притянуто за уши. Адекватный человек Windows XP юзать не будет, разве что для но...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
ippatern
23:51
Показатель развитости мозга пиздеть про нищету и т.д. Гнойный ты тип.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
Артем Хорошанский
23:24
Прокатился. Что за похабный жаргон?
Двухэтажный поезд «Буревестник» начнёт курсировать между Москвой и Нижним Новгородом с 3 декабря
klopcha
23:09
Видимо только подставить свой самолёт или всё-таки пушка была хоть. А так согласен, просто для вида.
Итальянские истребители Eurofighter перехватили самолёт специального назначения Ту-134А-4
klopcha
23:06
Завалят все базары гиперзвуком.
Китайская частная компания представила гиперзвуковую ракету YKJ-1000
Voldemaar
23:05
Ну ясен хрен, что не доставка
Названа профессия с самым продолжительным сроком обучением в РФ
Сергей Анатолич
22:53
Во, во!
WSJ: Трамп не исключил применения силы в случае отказа Мадуро уйти добровольно в отставку
Алексей Чумаков
22:51
Зачем извиняться, за то, что написал осознанно, ты упоролся?
Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
Evgeny Chezarin
22:23
Последнее фото, какое же срачево... Мало того, что статья - очередной высер больного шизофреника, так он еще свинство разводит. Учитывая также присутствие ГБО в его среде, доступ к электрическим прибо...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана и Чимбала
22:02
Мы с Вами дождались фряхи )) ну а что он слегка (или не слегка) шизофреник ,вроде и не обсуждалось.Верните к нам Чимбала -он курс не прошел терапии.Вот
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
