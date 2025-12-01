В случае успешных швартовных и ходовых испытаний на вооружение ВМФ она поступит в 2026 году.

Министерство обороны Испании объявило о начале швартовных и ходовых испытаний новейшей подводной лодки класса S-80 Plus, Narciso Monturiol (S-82), второй из четырёх заказанных. Фото: Министерство обороны ИспанииМинистерство обороны Испании первоначально заказало четыре подводные лодки по программе S-80 в 2004 году. Первая лодка вступила в строй в 2023 году. Строительство Narciso Monturiol (S-82), начавшееся в 2009 году, было завершено только 3 октября этого года. Сдача запланирована на 2026 год. Оставшиеся две подводные лодки, S-83 и S-84, строятся с 2010 и 2011 годов соответственно, а сдача запланирована на 2028 и 2029 годы. Длина корпуса S-82 составляет 80 м, а водоизмещение — около 2400 т. Это одна из крупнейших на Западе подводных лодок с неядерной энергетической установкой. Первоначальный проект предусматривал длину 71 м и водоизмещение 1740 т. Изменения были связаны с увеличением массы подводных лодок на 75–100 т, что негативно сказывалось на их плавучести. С помощью специалистов компании General Dynamics Electric Boat были добавлены три новые секции корпуса. О завершении модернизации было объявлено в сентябре 2014 года. В 2016 году Министерство обороны возобновило программу строительства.

S-82 оснащена воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ) BEST (Bio-Ethanol Stealth Technology) мощностью 300 кВт, основанной на топливных элементах от UTC Power, использующих водород, получаемый при разложении биоэтанола, и биоэтанольным реактором от Abengoa Innovation. Корабль оснащен тремя дизельными двигателями мощностью 1200 кВт каждый. Примечательно, что третий корабль серии получит ВНЭУ BEST сразу, в то время как первые два — только во время капитального ремонта. До этого времени они будут использовать бортовой электродвигатель мощностью 3500 кВт.

Все новые корабли вооружены тяжелыми торпедами DM2A4 Seehecht калибра 533 мм и Mark 48, противокорабельными ракетами UGM-84 Harpoon и морскими минами SAES. Ранее планировалось, что они также будут вооружены крылатыми ракетами UGM-109 «Томагавк» для атаки наземных целей.