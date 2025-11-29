По данным Reuters, отзыв затронет половину всего мирового авиапарка — необходимо провести проверку около 6000 самолетов, что повлечёт за собой отмену рейсов.

Около 6000 самолетов Airbus A320 должны пройти срочную проверку перед возобновлением полётов. Как сообщил производитель, яркий солнечный свет может привести к сбоям в обработке данных в одном из компьютеров системы управления полётом на затронутых самолетах, что критически важно для управления полётом. Неполадки были выявлены в ходе анализа инцидента с самолетом A320. По сообщениям СМИ, в конце октября рейс JetBlue из Канкуна (Мексика) в Ньюарк (Нью-Джерси) столкнулся с внезапной неконтролируемой потерей высоты. Пилотам в итоге пришлось совершить аварийную посадку в Тампе, штат Флорида. Сообщается, что несколько человек получили травмы.

Airbus ожидает, что «данные рекомендации по проверке ПО приведут к перебоям в обслуживании пассажиров и клиентов». В сотрудничестве с властями Airbus настоятельно рекомендовала авиакомпаниям принять меры предосторожности, включая обновление программного и/или аппаратного обеспечения. Во многих случаях обновление можно быстро выполнить прямо из кабины экипажа, добавила компания.

Авиакомпании Air France пришлось отменить 35 рейсов только в пятницу вечером, 28 ноября, из-за проверки самолетов A320. Airbus заявила, что в настоящее время по всему миру эксплуатируется около 11 000 самолетов A320. Хотя большинству из них, вероятно, необходимо лишь кратковременное техническое обслуживание, сотням самолётам может также потребоваться замена оборудования — и это незадолго до рождественских праздников, когда многие люди путешествуют. После того, как Airbus объявила об отзыве самолетов, в воздухе по всему миру находились около трех тысяч лайнеров семейства A320.