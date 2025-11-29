Около 6000 самолетов Airbus A320 должны пройти срочную проверку перед возобновлением полётов. Как сообщил производитель, яркий солнечный свет может привести к сбоям в обработке данных в одном из компьютеров системы управления полётом на затронутых самолетах, что критически важно для управления полётом.Неполадки были выявлены в ходе анализа инцидента с самолетом A320. По сообщениям СМИ, в конце октября рейс JetBlue из Канкуна (Мексика) в Ньюарк (Нью-Джерси) столкнулся с внезапной неконтролируемой потерей высоты. Пилотам в итоге пришлось совершить аварийную посадку в Тампе, штат Флорида. Сообщается, что несколько человек получили травмы.
Airbus ожидает, что «данные рекомендации по проверке ПО приведут к перебоям в обслуживании пассажиров и клиентов». В сотрудничестве с властями Airbus настоятельно рекомендовала авиакомпаниям принять меры предосторожности, включая обновление программного и/или аппаратного обеспечения. Во многих случаях обновление можно быстро выполнить прямо из кабины экипажа, добавила компания.
Авиакомпании Air France пришлось отменить 35 рейсов только в пятницу вечером, 28 ноября, из-за проверки самолетов A320. Airbus заявила, что в настоящее время по всему миру эксплуатируется около 11 000 самолетов A320. Хотя большинству из них, вероятно, необходимо лишь кратковременное техническое обслуживание, сотням самолётам может также потребоваться замена оборудования — и это незадолго до рождественских праздников, когда многие люди путешествуют. После того, как Airbus объявила об отзыве самолетов, в воздухе по всему миру находились около трех тысяч лайнеров семейства A320.