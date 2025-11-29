Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Airbus массово отзывает самолеты A320 для замены программного обеспечения
По данным Reuters, отзыв затронет половину всего мирового авиапарка — необходимо провести проверку около 6000 самолетов, что повлечёт за собой отмену рейсов.

Около 6000 самолетов Airbus A320 должны пройти срочную проверку перед возобновлением полётов. Как сообщил производитель, яркий солнечный свет может привести к сбоям в обработке данных в одном из компьютеров системы управления полётом на затронутых самолетах, что критически важно для управления полётом.Неполадки были выявлены в ходе анализа инцидента с самолетом A320. По сообщениям СМИ, в конце октября рейс JetBlue из Канкуна (Мексика) в Ньюарк (Нью-Джерси) столкнулся с внезапной неконтролируемой потерей высоты. Пилотам в итоге пришлось совершить аварийную посадку в Тампе, штат Флорида. Сообщается, что несколько человек получили травмы.

Airbus ожидает, что «данные рекомендации по проверке ПО приведут к перебоям в обслуживании пассажиров и клиентов». В сотрудничестве с властями Airbus настоятельно рекомендовала авиакомпаниям принять меры предосторожности, включая обновление программного и/или аппаратного обеспечения. Во многих случаях обновление можно быстро выполнить прямо из кабины экипажа, добавила компания.

Авиакомпании Air France пришлось отменить 35 рейсов только в пятницу вечером, 28 ноября, из-за проверки самолетов A320. Airbus заявила, что в настоящее время по всему миру эксплуатируется около 11 000 самолетов A320. Хотя большинству из них, вероятно, необходимо лишь кратковременное техническое обслуживание, сотням самолётам может также потребоваться замена оборудования — и это незадолго до рождественских праздников, когда многие люди путешествуют. После того, как Airbus объявила об отзыве самолетов, в воздухе по всему миру находились около трех тысяч лайнеров семейства A320.

#авиация #самолеты #airbus #a320
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы РАН заметили необычный маневр межзвездного объекта 3I/ATLAS
1
Авторы YouTube-канала Hardware Unboxed назвали лучшие видеокарты 2025 года
2
Хакеры взламывают устройства для доступа к данным из Signal или WhatsApp
+
Обновлённый поезд «Буревестник» прибыл из Москвы в Нижний Новгород в рамках предпусковой обкатки
1
Учёные предполагают наличие скрытых измерений Вселенной, свёрнутых в сложные семимерные фигуры
+
Минивэн Geely Galaxy V900 установил рекорд Гиннесса по вместимости
1
Покупательнице квартиры певицы Долиной не вернули деньги и предложили самой искать мошенников
6
Рубль укрепился до максимума с июля текущего года
2
Китайская частная компания представила гиперзвуковую ракету YKJ-1000
+
Двухэтажный поезд «Буревестник» начнёт курсировать между Москвой и Нижним Новгородом с 3 декабря
+
«Ростех» рассекретил документы по советской лунной программе
10
Взломщица EMPRESS заявила о своём окончательном решении покинуть ряды хакеров
1
Франция поставит армии Индии 155-мм управляемые снаряды Katana
+
Появились фотографии образца китайского истребителя J-36 с модернизированными соплами
+
Кулеры Noctua для LGA-1700 и LGA-1851 будут поддерживать сокет Intel LGA-1954
5
Владельцы Huawei Mate 80 показали ключевые различия между чипсетами Kirin 9030 Pro и Kirin 9030
+
«Роскосмос» подтвердил повреждение стартовой площадки на Байконуре после запуска «Союза МС-28»
1
Замороженные российские активы стали проблемой для ЕС
2
Dell: пользователи не спешат отказываться от Windows 10 и переходить на Windows 11
2
Китайский импорт может принести убыток немецким ритейлерам в размере €144 млн всего за месяц
+

Популярные статьи

8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
67
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
21
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
344
Обзор доступных полноразмерных наушников Haylou S40
6
Как Asus ROG Xbox Ally провалился на старте — почему заявления Microsoft не сходятся с цифрами
5

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
07:03
Вот как то со Скрипалями, с Бучей, с Boeingом MH17, с Северными потоками, с дронами над ес определились через 15 минут, что это Россия. Хотя за долгие годы не было приведено ни одного не высосанного и...
The Guardian: Обыск у Ермака имеет огромные последствия для Украины и для мирных переговоров
Windmark_
05:31
Высокоинтеллектуальные комменты 🤦 Раньше срачи хоть интересно было читать , а сейчас тупо ботоферма.
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
32Влад32
02:37
Ну не буду обсуждать. И что изменится?
Депутаты Госдумы предложили выпустить купюру номиналом 10 000 рублей
Терминатор
01:05
Такие же как и у тебя настройки. Только лучи есть и включен генератор кадров 4Х. Вот тест этой игры твоей карты в списке не значится.
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Денис Мокрецов
00:57
Всё пытаются неликвид b580 впарить, да так, что 5050 в тестах ниже 3060, а та в свою очередь медленней 4060 всего на пару процентов. Я верю.
Авторы YouTube-канала Hardware Unboxed назвали лучшие видеокарты 2025 года
Панишер 1
00:33
Сегодня ты была популярна как сука-ботовод У меня вопрос,чё вы старые пидоры,разжигающие и стравливающие не в окопах? Как обычно кто то старый кто то больной? Кто то за меня сходит,а я на оверах посру...
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Трахнули сегодня в очко Панишера -он же Шишкинс
00:30
Сегодня Шишкинс был особо популярен у хачей.Дешевая моромойка отработала на все 100.Сказали почаще его в аренду сдавать.Хачи любят таких вонючек как Панишер..Так что глядишь обсос ,в следующий раз ты ...
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
RandomXP
00:27
Они тут типа не такие))
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
Панишер 1
00:20
Давай давай шлюха Кудахцев,наяривай цхахаххахахахахах Хоть отниму у тебя время-ботовода никчемыша минусики ставить А я напомню что из себя представляет шлюха Кудахцев.и не обращайте внимание на плюс...
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Кирилл Гильманов
00:12
Кау так вышло что 9060xt с ценой выхода 350$ стоит ровно столько же как 5060ti 16gb которая выходила с начальной ценой 430$? По итогу 9060xt стоит в ораньжевом магазине 45к, я как раз неделю назад куп...
Авторы YouTube-канала Hardware Unboxed назвали лучшие видеокарты 2025 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter