Коммерческий провал iPhone Air находится под пристальным вниманием конкурентов. Китайские производители смартфонов, по-видимому, сделали серьёзные выводы.

В середине сентября Apple выпустила iPhone Air вместе с iPhone 17. Ожидания американской компании от ультратонкого смартфона были невысокими с самого начала: на модель Air было выделено всего 10% от общего объёма производства iPhone. Провал iPhone Air, по всей видимости, оказал влияние на всю отрасль. Фото: AppleНо, как сообщают СМИ, даже эти скромные ожидания не оправдались, что привело к практически полной остановке производства всего через несколько месяцев. Поступали даже сообщения о полной остановке производства Air.

Данные исследовательской компании Consumer Intelligence Research Partners наглядно демонстрируют, насколько слабыми были продажи iPhone Air с самого начала: в сентябре, сразу после запуска, на более тонкую модель приходилось всего три процента от общего объема продаж iPhone. В результате iPhone Air 2, по всей видимости, не выйдет осенью 2026 года, как изначально планировалось.

Другие производители смартфонов также внимательно следят за iPhone Air. По данным 9to5mac.com, несколько китайских производителей отказались от планов выпуска аналогичных ультратонких смартфонов.

Samsung, похоже, столкнулась с той же проблемой со своим Galaxy S25 Edge: цифры продаж, по-видимому, разочаровывают. Согласно южнокорейским СМИ, серия Edge полностью снята с производства, а S26 Edge, изначально запланированный к выпуску в 2026 году, по всей видимости, не будет выпущен.

Помимо разочаровывающих показателей продаж iPhone Air, проблемы с цепочками поставок, как сообщается, вынудили крупных китайских производителей смартфонов приостановить или даже полностью отказаться от своих планов по выпуску ультратонких устройств. Sina Finance и Jiemian.com ссылаются на инсайдеров отрасли, которые сообщили, что такие компании, как Xiaomi, Oppo и Vivo, либо отказались от своих планов по разработке тонких моделей, либо скорректировали их.

Например, Xiaomi, как сообщается, планировала выпустить почти точную копию iPhone Air, но отказалась от проекта. Похоже, что рынок для такого типа смартфонов просто недостаточно большой при текущих ценах.