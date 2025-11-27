ИКИ РАН утверждает, что 3I/ATLAS 16 марта сблизится с Юпитером, чего не должно в теории случиться

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН обратила внимание на необычный маневр межзвездного объекта 3I/ATLAS. В настоящее время эта комета пролетает через нашу Солнечную систему. Небесный объект был обнаружен в июле 2025 года Системой оповещения об астероидном столкновении с Землёй (ATLAS) в Чили и является крайне редким. 3I/ATLAS — лишь третий известный межзвёздный объект, пересекший нашу Солнечную систему, после 1I/ʻOumuamua в 2017 году и 2I/Borisov в 2019 году. Снимки 3I/ATLAS указывают на аномальное ускорение кометы.

Снимки 3I/ATLAS, сделанные 22–24 ноябряВ ИКИ пишут, что 16 марта 2026 года комета может сблизиться с Юпитером. Именно этот маневр небесного тела астрономы называют очень необычным. Дело в том, что его прохождение мимо газового гиганта «представляет одну из самых замечательных особенностей орбиты 3I/ATLAS». При этом в ИКИ отмечают, что всерьез не рассматривают какие-то конспирологические теории об искусственном происхождении объекта.

Согласно теории вероятности, комета не может пересекаться с внешними планетами Солнечной системы. Это просто редкое совпадение может означать, как предупреждают в ИКИ, что сторонники версии об искусственном происхождении объекта будут писать о том, что 3I/ATLAS намерен выпустить технологические устройства в качестве искусственных спутников Юпитера, возможно, в точках Лагранжа Юпитера L1 и L2 на радиусе Хилла, где орбитальные коррекции и потребности в топливе минимальны.

Также необычно, что время прибытия 3I/ATLAS к Юпитеру будет таким, что объект будет находиться на расстоянии десятков миллионов километров от Марса, Венеры и Юпитера и его невозможно наблюдать с Земли. Ранее сторонник версии об искусственном происхождении объекта Ави Леб не исключил, что 3I/ATLAS — это якобы инопланетный корабль, предназначенный для размещения на Юпитере технологических устройств.