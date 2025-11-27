Электростатические разряды предположительно вызваны пылевыми вихрями и представляют угрозу для дальнейшего исследования планеты

До сих пор молнии были зарегистрированы только на Земле, Юпитере и Сатурне. Теперь к этому списку планет присоединился и Марс. Исследователи впервые обнаружили молнии на Красной планете.

Марсоход NASA Perseverance исследует Марс с февраля 2021 года. Фото: NASAКак пишет исследовательская группа в материале, опубликованном в журнале Nature, марсианские молнии были идентифицированы на основе электрических и акустических сигнатур, записанных микрофоном Supercam на марсоходе NASA Perseverance.

О возможности существования молний на Марсе подозревали уже давно. Соответствующие признаки были обнаружены ещё в 2009 году. Однако, как сообщает Gizmodo, до сих пор убедительных доказательств не было. Исследователи под руководством Батиста Шида из Французского национального института астрофизики и планетологии в Тулузе проанализировали в общей сложности 28 часов аудиозаписей. Эти данные были зарегистрированы в течение двух марсианских лет, что эквивалентно почти четырём земным годам.

Согласно исследованию, было зарегистрировано в общей сложности 55 молний. Эти события коррелируют с сильными ветрами, пылевыми вихрями или пылевыми бурями. Ветры, вероятно, играют важную роль в образовании молний на Марсе. Они поднимают частицы пыли и песка, которые сталкиваются. Это приводит к появлению электрического заряда в частицах. В результате возникают разряды напряжения в виде молний. Это явление наблюдается и на Земле.

Согласно исследованию, обнаруженные электростатические разряды представляют потенциальную опасность для марсоходов, миссии по возвращению образцов с Марса и астронавтов (если они в будущем прибудут на планету). Однако до сих пор не было зарегистрировано никаких негативных последствий электростатических разрядов для марсоходов, что удивило исследователей.

Одно из возможных объяснений заключается в тщательной процедуре заземления космических аппаратов. Только советский аппарат «Марс-3», связь которого с Землёй была потеряна всего через несколько секунд после нахождения на поверхности планеты, мог пострадать от марсианских молний. По словам исследователей, зонд приземлился на Марсе в 1971 году во время пылевой бури.