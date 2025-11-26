Испытания новой системы пройдут во втором квартале 2026 года.

Находящиеся на вооружение французской армии бронемашины должны быть оснащены системой обороны от FPV-дронов и других дистанционно управляемых боеприпасов. Именно поэтому Arquus в настоящее время разрабатывает соответствующее решение совместно с DGA (управлением вооружений Франции) и французской армией. Фото: ArquusArquus было поручено модернизировать системы, уже имеющиеся на этих бронемашинах, которые оснащены дистанционно управляемой башней Hornet, вооружённой 12,7-мм или 7,62-мм пулемётом или 40-мм автоматическим гранатомётом.

25 ноября в компании заявили, что «широкое использование беспилотников на театрах военных действий требует новых, быстрых и гибких решений». Подход Arquus предполагает адаптацию уже проверенных «технологических компонентов», что позволяет ускорить разработку новых решений. Однако Arquus не предоставила подробностей об этих усовершенствованиях, ограничившись лишь тем, что они позволят машинам Serval или Griffon «обнаруживать беспилотники и способствовать их нейтрализации», сохраняя при этом «архитектуру, уже широко применяемую в вооруженных силах». Модернизация позволяет избежать разработки совершенно новой системы, что потребовало бы больше времени и средств, подчеркнула компания. Сообщается о необходимости «выйти за рамки традиционных подходов и ускорить разработку прагматичных решений на благо боевых подразделений». Испытания новой системы обороны от беспилотников для машин Griffon и Serval пройдут во втором квартале 2026 года.