kosmos_news
Arquus создаст систему обороны от дронов для французских бронемашин Griffon и Serval
Испытания новой системы пройдут во втором квартале 2026 года.

Находящиеся на вооружение французской армии бронемашины должны быть оснащены системой обороны от FPV-дронов и других дистанционно управляемых боеприпасов. Именно поэтому Arquus в настоящее время разрабатывает соответствующее решение совместно с DGA (управлением вооружений Франции) и французской армией.Фото: ArquusArquus было поручено модернизировать системы, уже имеющиеся на этих бронемашинах, которые оснащены дистанционно управляемой башней Hornet, вооружённой 12,7-мм или 7,62-мм пулемётом или 40-мм автоматическим гранатомётом.

25 ноября в компании заявили, что «широкое использование беспилотников на театрах военных действий требует новых, быстрых и гибких решений». Подход Arquus предполагает адаптацию уже проверенных «технологических компонентов», что позволяет ускорить разработку новых решений. Однако Arquus не предоставила подробностей об этих усовершенствованиях, ограничившись лишь тем, что они позволят машинам Serval или Griffon «обнаруживать беспилотники и способствовать их нейтрализации», сохраняя при этом «архитектуру, уже широко применяемую в вооруженных силах».Модернизация позволяет избежать разработки совершенно новой системы, что потребовало бы больше времени и средств, подчеркнула компания. Сообщается о необходимости «выйти за рамки традиционных подходов и ускорить разработку прагматичных решений на благо боевых подразделений». Испытания новой системы обороны от беспилотников для машин Griffon и Serval пройдут во втором квартале 2026 года.

#военная техника #беспилотники #бпла #дрон #бронемашины #arquus #griffon #serval
Сейчас обсуждают

Павел Будник
10:54
Топ бренды ушли, тот же сисоник и суперфлауер, а тут в два раза дешевле прдлагает малоизвестная фирма модели на такой же элементке можно сказать. Хотелось бы фото внутрянки увидеть, чтобы понять какие...
Formula V Line начинает продажи блоков питания серии FV с сертификатами энергоэффективности от 80 PLUS White до Platinum
Гильермо
10:51
Думаю ворованных Российских активов им не хватит. Прийдётся еще у кого нибудь своровать.
В ООН оценивают восстановление сектора Газа в $70 млрд
John Pin
10:40
Очередной балтийский обосрашь
Итальянские истребители Eurofighter перехватили самолёт специального назначения Ту-134А-4
Гильермо
10:39
С новым танком 70 тонн, больше за металлолом дадут. Это хорошо. Плохо что у фашистов он только один, на большее денег, металла и газа не хватило. Это всё, что они смогли со всего нато на него наскрест...
В Германии представили новейшую версию танка Leopard 2A8
Windmark_
10:39
Интел жидко обделалась . Лишь бы амд не сдулась
Доля процессоров AMD среди пользователей Steam превысила 40% — 5 лет назад было всего 23%
Любое Имя
10:24
Вообще то сопроваждались а не были перехвачены .
Итальянские истребители Eurofighter перехватили самолёт специального назначения Ту-134А-4
Сергей Анатолич
10:19
Вот минимум, что так или иначе получит Россия: 1. Признание Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области российскими в их конституционных границах. 2. Денацификация и демилитаризация украины. 3. ...
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
[IRanPast]
10:09
Процессоров АМД в статистике стима больше, стим рисует статистику какую 'нужно'. Лично сам видел на новогодних праздниках этого года 38%, после праздников статистика стала 36%. Видно кому-то такая ста...
Доля процессоров AMD среди пользователей Steam превысила 40% — 5 лет назад было всего 23%
Сергей Анатолич
10:01
А чьё? Это долг ес перед Россией. Долги отдавать надо!
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
Гильермо
09:57
Шешонки они такие, любят занять чужую шконку и своровать то что им не принадлежит.
Археологи раскрыли тайну захоронения фараона Шешонка III в чужой гробнице
